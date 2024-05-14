Giriş Tarihi: 14.05.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
13:44
Nihat Doğan ile Arzu Doğan'ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Ayrılığın perde arkası şoke etti! 'Birçok kadınla..."
Geçtiğimiz yıl İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile dünyaevine giren Nihat Doğan, 13 Ocak'ta oğlu Badıkhan'ı kucağına almıştı. Mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan çiftten üzücü haber gelmişti. Nihat Doğan ile 2 yıl önce evlendiği Arzu Doğan'ın boşanacağı ortaya çıkmıştı. Arzu Doğan, sosyal medya hesabından ayrılık kararının perde arkasını açıkladı. Boşanma kararına giden süreç ünlü şarkıcının hayranlarını şoke etti.