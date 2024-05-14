Nihat Doğan ile Arzu Doğan'ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Ayrılığın perde arkası şoke etti! 'Birçok kadınla..."

"BU DÜNYADA EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY"

Doğan paylaştığı fotoğrafın altına, "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. 13 Ocak cuma günü oğlum 'Badıkan' dünyaya geldi ve bu duamı kabul eden Rabbime şükürler, bana dünyanın en güzel hediyesini veren eşime teşekkürler olsun. Rabbim önce sizin sonra benim evladıma güzel bir kader yazsın. Hayırlı güzel bir ömür nasip etsin. Heyecandan bugün paylaşabildim, babalık heyecanı, sahne heyecanına hiç benzemiyor Rabbim herkese nasip etsin. Hoş geldin Amin Badıkan Doğan" ifadelerini kullanmıştı.