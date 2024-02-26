Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi şimdi genç kız oldu! İşte şarkıcı Nilüfer’in 23 yaşındaki kızı Ayşe Nazlı...

Bundan 23 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şarkıcı Nilüfer geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızı Ayşe Nazlı ile tbt paylaşımında bulunmuştu...