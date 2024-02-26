Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
16:33
Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi şimdi genç kız oldu! İşte şarkıcı Nilüfer'in 23 yaşındaki kızı Ayşe Nazlı...
Sevilen şarkıcı Nilüfer, bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ilgi odağı oldu. 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde çok güzel bir genç kız. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...