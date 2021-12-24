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Haberler Galeri Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'ya özlemini haykırdı! Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:32

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'ya özlemini haykırdı! Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak İngiltere'de psikoloji okuyan kızı Ayşe Nazlı'yı ne kadar özlediğini dile getirdi. İşte güzelliğiyle dikkat çeken Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun son hali...

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’ya özlemini haykırdı! Şarkıcı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor.

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’ya özlemini haykırdı! Şarkıcı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!

4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız.

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Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’ya özlemini haykırdı! Şarkıcı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!

Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak İngiltere'de psikoloji okuyan kızı Ayşe Nazlı'yı ne kadar özlediğini dile getirdi.

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’ya özlemini haykırdı! Şarkıcı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!

İşte güzelliğiyle dikkat çeken Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun son hali...

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’ya özlemini haykırdı! Şarkıcı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!

Nilüfer kızı ile pozuna "Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi…" notunu düştü...

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