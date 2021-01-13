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'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekti!

Türk pop müziğinin başarılı ismi 'in 'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ayşe Nazlı annesi Nilüfer ile sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. İşte merak edenler için Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali …

Giriş Tarihi: 13.01.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 10:24
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekti!

Pop müziğinin başarılı ismi 'in 'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekti!

Ayşe Nazlı şimdi bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor.

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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekti!

4 ay yuvada kaldıktan sonra evlatlık edinilen Ayşe Nazlı 20 yaşında güzel bir genç kız oldu.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekti!

Aralarındaki 45 yaş farkına rağmen uyumlu takılan ikili beraber yurt dışı seyahatlerine gidiyor.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekti!

Instagram'ı aktif kullanan Ayşe Nazlı genelde arkadaşlarıyla olan fotoğraflarını paylaşıyor.

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