Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekti!
Türk pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ayşe Nazlı annesi Nilüfer ile sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. İşte merak edenler için Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali …
Giriş Tarihi: 13.01.2021
10:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
10:24
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ