Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı mesleği ne, kaç yaşında nereli? Nisa hakkında bilgiler...

Survivor Nisa Bölükbaşı gerçek hayatta ne iş yapıyor? Türkiye'de televizyon ekranlarının en dikkat çekici yarışmaları arasında yer alan Survivor 2020'de heyecan, yeni bölümleri ile sürüyor. Zorlu parkurlarda ter döken yarışmacılar, yarışma sürecindeki performanslarının yanında yaptıkları konuşmalar ve ikili ilişkileri ile de gözleri üzerlerine çeviriyorlar. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının aynı adada buluşmasının ardından Survivor Sercan ile Nisa arasındaki aşk dedikoduları da artmıştı. 49. bölümde baş başa bir konuşma yapılan ikilinin durumu, ne konuştukları ve sevgili olup olmadıkları da merak ediliyor. Bu doğrultuda, Survivor Nisa'nın hayatı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vatandaşlar, '2020 Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve aslen nereli?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli ve Sercan Yıldırım ile konuştu? İşte, biyografisi ve ikilinin konuştukları...

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE BOYU KAÇ?

Haberimizden, 2020 Survivor Nisa'nın biyografisi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998'de Çekya'nın başkenti Prag'ta doğdu.

İşte, hayatı;