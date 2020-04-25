Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı mesleği ne, kaç yaşında nereli? Nisa hakkında bilgiler...

kimdir? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı mesleği ne, kaç yaşında nereli? Nisa hakkında bilgiler...

Nisa Bölükbalı'nın mesleği ne ve gerçek hayatta ne iş yapıyor? 'nin sevilen yarışması Survivor TV8 ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ederken, zorlu parkurlardaki performansları ile yarışmacıları da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz bölümlerde Sercan ile dikkat çeken diyalogları nedeniyle , yarışmada en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Nisa Bölükbaşı yarışma'daki performansı ile takdir toplarken, Survivor 2020'nin en çok gündem olan magazinsel konusu ile de seyircilerin dikkatini üzerine çekti. Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Hazırladığımız haberimizde, Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı kimdir sorusunun yanıtı ve Survivor Nisa'nın hayatı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 15:39
Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı mesleği ne, kaç yaşında nereli? Nisa hakkında bilgiler...

Survivor gerçek hayatta ne iş yapıyor? 'de televizyon ekranlarının en dikkat çekici yarışmaları arasında yer alan Survivor 2020'de heyecan, yeni bölümleri ile sürüyor. Zorlu parkurlarda ter döken yarışmacılar, yarışma sürecindeki performanslarının yanında yaptıkları konuşmalar ve ikili ilişkileri ile de gözleri üzerlerine çeviriyorlar. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının aynı adada buluşmasının ardından Survivor Sercan ile Nisa arasındaki aşk dedikoduları da artmıştı. 49. bölümde baş başa bir konuşma yapılan ikilinin durumu, ne konuştukları ve sevgili olup olmadıkları da merak ediliyor. Bu doğrultuda, Survivor Nisa'nın hayatı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vatandaşlar, '2020 Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve aslen nereli?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli ve Sercan Yıldırım ile konuştu? İşte, biyografisi ve ikilinin konuştukları...

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE BOYU KAÇ?

Haberimizden, 2020 Survivor Nisa'nın biyografisi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998'de Çekya'nın başkenti Prag'ta doğdu.

İşte, hayatı;

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı mesleği ne, kaç yaşında nereli? Nisa hakkında bilgiler...

Survivor yarışmacısı , 2 Temmuz 1998'de Çekya'nın başkenti Prag'ta doğdu. Nisa, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı mesleği ne, kaç yaşında nereli? Nisa hakkında bilgiler...

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı mesleği ne, kaç yaşında nereli? Nisa hakkında bilgiler...

2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Nisa'nın boyunun 1.70 olduğu internette yer alan bilgiler arasında.

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı mesleği ne, kaç yaşında nereli? Nisa hakkında bilgiler...

Nisa Bölükbaşı'ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuştu.

Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etti.

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı mesleği ne, kaç yaşında nereli? Nisa hakkında bilgiler...

NİSA: "BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetti.

Sercan Yıldırım'ın yanıtı ise "Sıkıntı yok, anlaştık" şeklinde oldu

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı mesleği ne, kaç yaşında nereli? Nisa hakkında bilgiler...

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Survivor'ın başaralı yarışmacısı Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da doğdu. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

SON DAKİKA