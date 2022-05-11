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Haberler Galeri Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki yaş farkını duyanlar şoke oluyor! İşte, Survivor yarışmacılarının yaşları...
Giriş Tarihi: 11.05.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 11:53

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki yaş farkını duyanlar şoke oluyor! İşte, Survivor yarışmacılarının yaşları...

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da parkurda performanslarını gösteren yarışmacılar şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam ediyor. Elemelerle her geçen gün eksilen ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları All Star sezonuna adeta damga vurdu. Kıyasıya rekabet tüm hızıyla sürüyor. Peki, yarışmada boy gösteren yarışmacıların yaşlarını daha önce hiç duydunuz mu? Özellikle de bomba aşk iddialarıyla Survivor'da gündemi sarsan ikili Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki yaş farkı? İşte görenleri şoke eden o detay...

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki yaş farkını duyanlar şoke oluyor! İşte, Survivor yarışmacılarının yaşları...

Survivor 2022 sezonunda her biri birbirinden başarılı yarışmacılar parkurlarda kıyasıya rekabet etmeye devam ediyor. Adem Kılıççı, Atakan Arslan, Nagihan Karadere gibi başarılı isimler şampiyonluğa her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor. Fenomen programda boy gösteren ve binlerce hayranı olan bu yarışmacıların yaşları ise görenleri şaşırtıyor. Özellikle de ilişki yaşadıkları iddia edilen Ogeday ve Nisa ikilisinin arasındaki yaş farkını daha önce duymuş muydunuz?

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki yaş farkını duyanlar şoke oluyor! İşte, Survivor yarışmacılarının yaşları...

Şimdilerde 13 kişiyle devam eden Survivor All Star sezonunda ilk bölümden itibaren tüm yarışmacılar performanslarıyla sezona adeta damga vurdu. Başarılı isimlerin bir arada olduğu zorlu yarışmada, parkurların yanı sıra özel hayatları, tartışmaları, kavgaları, kural bilmez tavırlarıyla her bir yarışmacı gündeme bomba gibi düştü. Ancak çoğumuz bu isimlerin yaşlarını bilmiyoruz.

İşte Survivor 2022 sezonu yarışmacılarının belki de ilk kez duyacağınız yaşları ve detaylar...

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Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki yaş farkını duyanlar şoke oluyor! İşte, Survivor yarışmacılarının yaşları...

Adem Kılıççı: 35

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki yaş farkını duyanlar şoke oluyor! İşte, Survivor yarışmacılarının yaşları...

Aycan Yanaç: 24

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki yaş farkını duyanlar şoke oluyor! İşte, Survivor yarışmacılarının yaşları...

Barış Murat Yağcı: 31

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