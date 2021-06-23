Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunan Nurgül Yeşilçay, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Necati Kocabay ile uzun süredir doludizgin aşk sürdüren 45 yaşındaki oyuncu, tatil sezonunu sevgilisiyle Bodrum'da açtı. Plajda objektiflere yansıyan çift, romantik dakikalar yaşadı. Plajda ve denizde dudak dudağa pozlar veren Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, adeta düşman çatlattı...