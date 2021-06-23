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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay'ın romantik anları! 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle dudak dudağa böyle görüntülendi...
Giriş Tarihi: 23.06.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 09:47

ve 'ın romantik anları! 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle dudak dudağa böyle görüntülendi...

Ünlü oyuncu , başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunan Nurgül Yeşilçay, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. ile uzun süredir doludizgin aşk sürdüren 45 yaşındaki oyuncu, tatil sezonunu sevgilisiyle Bodrum'da açtı. Plajda objektiflere yansıyan çift, romantik dakikalar yaşadı. Plajda ve denizde dudak dudağa pozlar veren Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, adeta düşman çatlattı...

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay'ın romantik anları! 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisiyle dudak dudağa pozlar...

(45),rol aldığı dizinin çekimlerine ara verilmesinin ardından tatile çıktı. Yeşilçay, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi (45) ile soluğu Bodrum'da aldı.

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay'ın romantik anları! 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisiyle dudak dudağa pozlar...

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan aşıklar, önceki gün Güvercinlik'te bulunan bir otele giriş yaptı. İlerleyen saatlerde konakladıkları otelin plajına inen sevgililer, ilk başta sohbet ederek, güneşlenmeyi tercih etti.

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Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay'ın romantik anları! 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisiyle dudak dudağa pozlar...

Daha sonra denize girmek isteyen iki sevgili, suyun soğuk olmasından dolayı birbirlerini cesaretlendirmeye çalıştı.

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay'ın romantik anları! 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisiyle dudak dudağa pozlar...

"HADİ AŞKIM!"

Ünlü oyuncu, bir ara denize girmekten vazgeçerek, kumsalda oturmayı tercih etti. Kocabay'ın, "Haydi aşkım, birlikte girelim" çağrısına kayıtsız kalmayan Yeşilçay, sevgilisini geri çevirmedi.

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay'ın romantik anları! 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisiyle dudak dudağa pozlar...

Yaklaşık bir saat yüzen sevgililer, denizde aşka geldi. Ünlü çiftin romantik anları objektiflere böyle yansıdı.

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