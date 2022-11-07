Giriş Tarihi: 07.11.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 09:47

Nurgül Yeşilçay'ın güzel ablasını görenlerin nutku tutuldu! Neredeyse hangisi Nurgül bilemediler!

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay tatil pozları ile yaza damga vurmuştu. Tatil dönüşü birçok gecede boy gösteren Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak zayıflama sırrı ile gündeme gelmişti. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay'ın kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Hacer Yeşilçay'ı görenlerin nutku tutuldu! İşte güzelliği dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın ablası...