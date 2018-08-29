Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ın 'deki mağazasına haciz iddiası

Nurgül Yeşilçay'ın ablaları ile birlikte İzmir'de açtığı gelinlik mağazasına haciz geldiği iddia edildi. İddiaya göre; Nurgül Yeşilçay'ın motosikletine, banka hesaplarına ve tapularına haciz kararı çıktı.

Giriş Tarihi: 29.08.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 14:28
  • 1
  • 13
'ın 'deki mağazasına haciz iddiası
Nurgül Yeşilçay'ın İzmir'deki mağazasına haciz iddiası

'ın ablalarıyla birlikte 'de açtığı 'Yeşilçay Moda'ya haciz geldi.

  • 2
  • 13
'ın 'deki mağazasına haciz iddiası
Nurgül Yeşilçay'ın İzmir'deki mağazasına haciz iddiası

Gelinlik imalatı yapan bir firmaya bulunan 10 bin liralık borç nedeniyle haciz işlemleri başlatılan 'ın sahibi olduğu 'Yeşilçay Moda' adlı gelinlik mağazasında önceki gün hareketli saatler yaşandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 13
'ın 'deki mağazasına haciz iddiası
Nurgül Yeşilçay'ın İzmir'deki mağazasına haciz iddiası

'ın ablası Hacer Yeşilçay, yaşananlar sonrasında şok yaşadı. Hacer Yeşilçay, bu durumdan kardeşi Nurgül Yeşilçay'ın haberi olmamasını istese de şirket sahibi oyuncu olduğu için tansiyon yükseldi.

  • 4
  • 13
'ın 'deki mağazasına haciz iddiası
Nurgül Yeşilçay'ın İzmir'deki mağazasına haciz iddiası

VİTRİN TOPLANDI

Haciz bildirimi yapılmadan mağazadaki çalışanlar vitrindeki pahalı gelinlikleri topladı, "Bizim değil, yan mağazanın" diyerek dükkandan çıkardı. İcra memuru ve avukatlık bürosu yetkilisi tek tek malları kayıt altına aldı.

  • 5
  • 13
'ın 'deki mağazasına haciz iddiası
Nurgül Yeşilçay'ın İzmir'deki mağazasına haciz iddiası

Yaşanan tam bu gelişmelerin ardından 'a ait olduğu tespit edilen 8 tapu, motosiklet ve banka hesabına haciz işlemi yapılırken, ikamet adresindeki evine de fiili haciz kararı alındı.

  • 6
  • 13
'ın 'deki mağazasına haciz iddiası
Nurgül Yeşilçay'ın İzmir'deki mağazasına haciz iddiası

2 YILDIR ÖDEMİYOR

Zaman zaman mağazaya gelen ve kataloglarında yer alan , resmi olarak üzerinde görünen şirket nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken, borcu bulunduğu gelinlik imalatçısına ödemeyi iki yıla yakın bir süredir yapmadığı belirtildi. (Yeni Asır)

  • 7
  • 13
'ın 'deki mağazasına haciz iddiası
Nurgül Yeşilçay'ın İzmir'deki mağazasına haciz iddiası
BİZE ULAŞIN