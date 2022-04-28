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Haberler Galeri O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı! Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten böyle görüntülendi!
Giriş Tarihi: 28.04.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 07:17

O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı! Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten böyle görüntülendi!

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 7. evliliğini yaptı. Seda Sayan 12 yıllık evlilik orucunu genç solist Çağlar Ökten ile bozdu. Kısa bir süre önce çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Çiftin Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin yaşadığı vize sıkıntısı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan ile Çağlar Ökten sürpriz bir nikahla evlendi. Yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı. Seda Sayan, önceki gün yeni eşi Çağlar Ökten ile Maslak'ta bir mekanda akşam yemeği yedi. Seda Sayan'ın gazetecilere görüntü vermek istememesi dikkat çekti.

O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı! Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten böyle görüntülendi!

Seda Sayan, önceki gün yeni eşi Çağlar Ökten ile Maslak'ta bir mekanda akşam yemeği yedi. Seda Sayan'ın gazetecilere görüntü vermek istememesi dikkat çekti.

O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı! Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten böyle görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde 7'nci kez nikah masasına oturan Seda Sayan, önceki gün yeni eşi Çağlar Ökten ile Maslak'ta bir mekanda görüntülendi.

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O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı! Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten böyle görüntülendi!

Uzun süre restoranda oturan çiçeği burnunda evliler, akşam yemeğini yedikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı! Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten böyle görüntülendi!

Sayan'ın gazetecilere görüntü vermek istememesi ise dikkat çekti.

O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı! Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten böyle görüntülendi!

Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı.

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