O hala Sabah Şekeri! 41 yaşındaki Melike Öcalan siyah bikinisi ile büyüledi!

41 yaşındaki Melike Öcalan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor... Melike Öcalan siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı. 2000'li yılların popüler isimlerinden Melike Öcalan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Bir dönemin en çok izlenen sabah kuşağı programlarından Sabah Şekeri furyasının tanınan isimlerinden olan Melike Öcalan oyuncu yönüyle de biliniyor. Tatil sezonunun keyfini çıkaran isimlerden olan Melike Öcalan önceki gün kaldığı otelin önünden denize girdi. Siyah bikinisi ile görüntülenen Melike Öcalan fit hali ile göz kamaştırdı. Melike Öcalan geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla da eskiden olduğundan farklı görünüyor. İşte Sabah Şekeri Melike Öcalan'ın son hali...