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Haberler Galeri O hala Sabah Şekeri! 41 yaşındaki Melike Öcalan siyah bikinisi ile büyüledi!
Giriş Tarihi: 05.06.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 12:45

O hala ! 41 yaşındaki siyah bikinisi ile büyüledi!

41 yaşındaki güzelliğiyle yıllara meydan okuyor... Melike Öcalan siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı. 2000'li yılların popüler isimlerinden Melike Öcalan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Bir dönemin en çok izlenen sabah kuşağı programlarından furyasının tanınan isimlerinden olan Melike Öcalan oyuncu yönüyle de biliniyor. Tatil sezonunun keyfini çıkaran isimlerden olan Melike Öcalan önceki gün kaldığı otelin önünden denize girdi. Siyah bikinisi ile görüntülenen ile göz kamaştırdı. Melike Öcalan geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla da eskiden olduğundan farklı görünüyor. İşte Sabah Şekeri Melike Öcalan'ın son hali...

O hala Sabah Şekeri! 41 yaşındaki Melike Öcalan siyah bikinisi ile büyüledi!

41 yaşındaki güzelliğiyle yıllara meydan okuyor... Melike Öcalan siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı.

O hala Sabah Şekeri! 41 yaşındaki Melike Öcalan siyah bikinisi ile büyüledi!

2000'li yılların popüler isimlerinden yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

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O hala Sabah Şekeri! 41 yaşındaki Melike Öcalan siyah bikinisi ile büyüledi!

Bir dönemin en çok izlenen sabah kuşağı programlarından furyasının tanınan isimlerinden olan oyuncu yönüyle de biliniyor.

O hala Sabah Şekeri! 41 yaşındaki Melike Öcalan siyah bikinisi ile büyüledi!

geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla da eskiden olduğundan farklı görünüyor.

O hala Sabah Şekeri! 41 yaşındaki Melike Öcalan siyah bikinisi ile büyüledi!

İşte 'ın son hali...

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