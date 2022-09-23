Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri O hareket sana yakışmadı Hadise!
Giriş Tarihi: 23.09.2022 06:40 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 07:11

O hareket sana yakışmadı Hadise!

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Hadise, İstanbul konseri sırasında "Prensesler gibiydim ben baba evinde/Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" şarkısını söylerken yüzüğü çıkarıp attı. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, bugünkü yazısında Hadise'yi kaleme aldı. İşte o yazı…

Tuba KALÇIK
O hareket sana yakışmadı Hadise!

Bazı hareketleri resmen gündeme gelmek, konuşulmak için yapıyorlar. Ama onlara sorsan "Gündeme sadece işimizle gelmek istiyoruz" derler.

O hareket sana yakışmadı Hadise!

Son yıllarda ünlüler dünyasında bu durum daha da göze batar hale geldi. Bir yandan "İşimiz dışında basında yer almak istemiyoruz" edasıyla dolaşıp, diğer yandan verdikleri konserlerde şarkılarıyla, performanslarıyla değil de giydikleri kıyafetler ya da çıkarıp attıkları aksesuarla haber olmak bana göre tam bir dilemma.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O hareket sana yakışmadı Hadise!

Gülşen bunun bir örneği mesela. Sanatıyla basının gündeminde yer almak yerine sahnedeki kıyafetleriyle, tavırlarıyla konuşuldu.

3 milyonluk yüzük olay olmuştu! Hadise konserde yüzüğünü fırlatıp attı | Video

O hareket sana yakışmadı Hadise!

Şimdi de Hadise benzer şekilde meşgul ediyor medyanın gündemini.

O hareket sana yakışmadı Hadise!

Bizi Eurovision'da temsil etmiş, çok dinlenen şarkıları olan bir isim Hadise. Ama ne yazık ki o da tüm bunlara rağmen başka konularla gündeme geliyor.

SON DAKİKA