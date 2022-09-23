O hareket sana yakışmadı Hadise!

Son yıllarda ünlüler dünyasında bu durum daha da göze batar hale geldi. Bir yandan "İşimiz dışında basında yer almak istemiyoruz" edasıyla dolaşıp, diğer yandan verdikleri konserlerde şarkılarıyla, performanslarıyla değil de giydikleri kıyafetler ya da çıkarıp attıkları aksesuarla haber olmak bana göre tam bir dilemma.