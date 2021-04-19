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Haberler Galeri O nasıl kıyafet öyle? Defne Samyeli New York caddelerini salladı! Kim der ki Defne Samyeli 48 yaşında!
Giriş Tarihi: 16.04.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 15:31

O nasıl kıyafet öyle? caddelerini salladı! Kim der ki Defne Samyeli 48 yaşında!

Son dönemde sesi ile para kazanmaya başlayan son olarak 'da detone olunca sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Şimdilerde tatilde olan Defne Samyeli öyle pozlar verdi ki detone olayını unutturacak türden. Yakın zamanda 49 yaşına basacak olan Defne Samyeli caddelerini salladı. Deri şıklığıyla gençlere taş çıkaran Defne Samyeli düzgün fiziği ile övgüleri topladı. İşte ile New York caddelerinde verdiği pozlar...

O nasıl kıyafet öyle? Defne Samyeli New York caddelerini salladı! Kim der ki Defne Samyeli 48 yaşında!

Son dönemde sesi ile para kazanmaya başlayan son olarak 'da detone olunca sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

O nasıl kıyafet öyle? Defne Samyeli New York caddelerini salladı! Kim der ki Defne Samyeli 48 yaşında!

Şimdilerde tatilde olan öyle pozlar verdi ki detone olayını unutturacak türden.

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O nasıl kıyafet öyle? Defne Samyeli New York caddelerini salladı! Kim der ki Defne Samyeli 48 yaşında!

Yakın zamanda 49 yaşına basacak olan caddelerini salladı.

O nasıl kıyafet öyle? Defne Samyeli New York caddelerini salladı! Kim der ki Defne Samyeli 48 yaşında!

İşte 'nin deri kıyafeti ile caddelerinde verdiği pozlar...

O nasıl kıyafet öyle? Defne Samyeli New York caddelerini salladı! Kim der ki Defne Samyeli 48 yaşında!

Deri şıklığıyla gençlere taş çıkaran düzgün fiziği ile övgüleri topladı.

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