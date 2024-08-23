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Haberler Galeri O sevimli çocuk şimdi 19 yaşında! Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu yakışıklı bir delikanlı oldu!
Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:22

O sevimli çocuk şimdi 19 yaşında! Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu yakışıklı bir delikanlı oldu!

Son olarak "Bir Derdim Var" dizisinde izlediğimiz 19 yaşındaki Ataberk Mutlu, bir dönemin çocuk yıldızlarından biriydi… Setlerde büyüyen Ataberk Mutlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu. Hem çok zeki hem çok sevimli olan genç oyuncu küçük yaşta şöhret olarak gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin unutulmazlarından 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

O sevimli çocuk şimdi 19 yaşında! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu yakışıklı bir delikanlı oldu!

Karadayı, Poyraz Karayel, Şevkat Yerimdar gibi unutulmaz dizilerde yer alan Ataberk Mutlu son olarak Birce Akalay'ın başrıol olduğu Bir Derdim Var dizisinde yer almıştı. Ataberk Mutlu'nun şimdiki hali gündem oldu!

O sevimli çocuk şimdi 19 yaşında! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu yakışıklı bir delikanlı oldu!

'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü.

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O sevimli çocuk şimdi 19 yaşında! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu yakışıklı bir delikanlı oldu!

Bir Derdim Var'ın Arif'ini tanıyabildiniz mi? Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Bir zamanların çocuk yıldızı Ataberk Mutlu, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

O sevimli çocuk şimdi 19 yaşında! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu yakışıklı bir delikanlı oldu!

Ataberk Mutlu, Bir Derdim Var dizisinde Arif karakterine hayat verdi.

O sevimli çocuk şimdi 19 yaşında! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu yakışıklı bir delikanlı oldu!

Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor.

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