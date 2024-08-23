Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
13:22
O sevimli çocuk şimdi 19 yaşında! Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu yakışıklı bir delikanlı oldu!
Son olarak "Bir Derdim Var" dizisinde izlediğimiz 19 yaşındaki Ataberk Mutlu, bir dönemin çocuk yıldızlarından biriydi… Setlerde büyüyen Ataberk Mutlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu. Hem çok zeki hem çok sevimli olan genç oyuncu küçük yaşta şöhret olarak gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin unutulmazlarından 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...