O şimdi çok ünlü!

Rock müziğin sevilen ismi, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Rock müziğin sevilen ismi Instagram hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çekilen küçüklük fotoğrafını paylaştı. Ünlü rockçı fotoğrafının altına, 'Şarkıcılık harika bir meslek. Meslek de değil, komik bir şey aslında. Yani kocaman adamsın ama eline gitarı alıp paldır küldür şarkılar söylüyorsun falan! Çocukluk hayali…' notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Takipçilerin yaptığı bazı yorumlar şöyle: 'Bakışları hiç değişmemiş', 'Hiç değişmemişsin'.