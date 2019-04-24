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O şimdi çok ünlü!

Rock müziğin sevilen ismi, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Rock müziğin sevilen ismi Instagram hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çekilen küçüklük fotoğrafını paylaştı. Ünlü rockçı fotoğrafının altına, 'Şarkıcılık harika bir meslek. Meslek de değil, komik bir şey aslında. Yani kocaman adamsın ama eline gitarı alıp paldır küldür şarkılar söylüyorsun falan! Çocukluk hayali…' notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Takipçilerin yaptığı bazı yorumlar şöyle: 'Bakışları hiç değişmemiş', 'Hiç değişmemişsin'.

Giriş Tarihi: 24.04.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 11:39
O şimdi çok ünlü!

Dizi, film ve birçok projeyle hayatımıza giren ünlülerin çocukluk hallerini daha önce gördünüz mü? İşte sizler için derlediğimiz, ünlülerin çocukluk halleri...

O şimdi çok ünlü!

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