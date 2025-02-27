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Haberler Galeri Ödül töreninde yeni görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez nasıl zayıfladı? Eski halinden eser kalmadı!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 23:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 23:54

Ödül töreninde yeni görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez nasıl zayıfladı? Eski halinden eser kalmadı!

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, uzun zamandır kilolarıyla gündeme geliyordu. Hastalığı nedeniyle zayıflayamayacağını hatta eski haline dönemeyeceğini söyleyen Selena Gomez, SAG Ödül Töreni'nde herkesi yeni görüntüsüyle şaşırttı. Peki ünlü yıldız nasıl zayıfladı? Hastalığı mı etkili oldu yoksa ilaç mı kullandı?

Ödül töreninde yeni görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez nasıl zayıfladı? Eski halinden eser kalmadı!

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, Justin Bieber'le bir dönem yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti. Ancak çift ilişkilerini yürütememiş Justin Bieber, Hailey Bieber ile hayatını birleştirmişti.

Ödül töreninde yeni görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez nasıl zayıfladı? Eski halinden eser kalmadı!

İYİLEŞME SÜRECİNDE KİLO ALMIŞTI

Yaşadığı zor dönemi geride bırakan Selena Gomez'in hastalığı da teşhis edilmişti. Lupus hastalığı ile mücadele eden ve 2017 yılında hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olan Gomez, o iyileşme sürecinde kilo aldı.

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Ödül töreninde yeni görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez nasıl zayıfladı? Eski halinden eser kalmadı!

"ASLA DA OLMAYACAĞIM"

Lupus Hastalığı nedeniyle aldığı kilolar hakkında konuşan Gomez, "Bir model değilim ve asla olmayacağım. İnsanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Ödül töreninde yeni görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez nasıl zayıfladı? Eski halinden eser kalmadı!

ÖDÜL TÖRENİNE YENİ GÖRÜNTÜSÜYLE KATILDI! HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde SAG Ödül Töreni'ne katıldı. Gomez'in zayıfladığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Ödül töreninde yeni görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez nasıl zayıfladı? Eski halinden eser kalmadı!

NASIL ZAYIFLADI?

Daily Mail'de yer alan haberde; Selena Gomez'in diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan ilaçlarla büyük bir değişim geçirmiş olabileceği iddia edildi.

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