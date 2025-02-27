Ödül töreninde yeni görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez nasıl zayıfladı? Eski halinden eser kalmadı!

"ASLA DA OLMAYACAĞIM"

Lupus Hastalığı nedeniyle aldığı kilolar hakkında konuşan Gomez, "Bir model değilim ve asla olmayacağım. İnsanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.