Giriş Tarihi: 27.02.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
23:54
Ödül töreninde yeni görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez nasıl zayıfladı? Eski halinden eser kalmadı!
Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, uzun zamandır kilolarıyla gündeme geliyordu. Hastalığı nedeniyle zayıflayamayacağını hatta eski haline dönemeyeceğini söyleyen Selena Gomez, SAG Ödül Töreni'nde herkesi yeni görüntüsüyle şaşırttı. Peki ünlü yıldız nasıl zayıfladı? Hastalığı mı etkili oldu yoksa ilaç mı kullandı?