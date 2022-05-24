Giriş Tarihi: 24.05.2022 08:13
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
08:18
Ödüllü yönetmen Pekin Azer ile eski eşinin velayet davasında şoke eden iddialar: Seni organ mafyası kaçıracak!
Ödüllü sinema yönetmeni Pekin Azer, eski eşiyle davalık oldu. Azer, eski karısı Ebru Eryılmaz'ın, oğulları A.A. ile görüşmelerinde zorluk çıkardığını iddia etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Pekin Azer, oğlunun velayetini istediği dilekçesinde ilginç iddialarda bulundu. Ünlü yönetmen Pekin Azer, eski eşi hakkında şoke eden suçlamalarda bulundu. İşte velayet savaşının ayrıntıları...