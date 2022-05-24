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Giriş Tarihi: 24.05.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 08:18

Ödüllü yönetmen Pekin Azer ile eski eşinin velayet davasında şoke eden iddialar: Seni organ mafyası kaçıracak!

Ödüllü sinema yönetmeni Pekin Azer, eski eşiyle davalık oldu. Azer, eski karısı Ebru Eryılmaz'ın, oğulları A.A. ile görüşmelerinde zorluk çıkardığını iddia etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Pekin Azer, oğlunun velayetini istediği dilekçesinde ilginç iddialarda bulundu. Ünlü yönetmen Pekin Azer, eski eşi hakkında şoke eden suçlamalarda bulundu. İşte velayet savaşının ayrıntıları...

DENİZ YUSUFOĞLU
Ödüllü yönetmen Pekin Azer ile eski eşinin velayet davasında şoke eden iddialar: Seni organ mafyası kaçıracak!

Yönetmen Pekin Azer boşandığı ilk eşiyle davalık oldu. İlk eşi Ebru Eryılmaz'ın oğulları A.A. ile görüşmelerinde zorluk çıkardığını iddia ederek velayet davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Pekin Azer dilekçesinde yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Ödüllü yönetmen Pekin Azer ile eski eşinin velayet davasında şoke eden iddialar: Seni organ mafyası kaçıracak!

UYGULAMA İLE TAKİP

Dilekçede ''Eski eşim Ebru Eryılmaz, oğlum iler vakit geçirdiğim zamanlarda uygulama üzerinden takip edip ''Neden oradasınız? Hemen eve dönün'' şeklinde sık sık rahatsızlık vererek iyi vakit geçirmemize engel olmaktadır. Uygulamayı kullanma sebebi olarak ''Okula gittiğinden emin olmak için'' demektedir. Fakat davalı Ebru Eryılmaz oğlumuza sürekli ''Organ mafyası seni kaçırır, okulun önünde kötü adamlar var'' diyerek korkutmaktadır''

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Ödüllü yönetmen Pekin Azer ile eski eşinin velayet davasında şoke eden iddialar: Seni organ mafyası kaçıracak!

''OĞLUMU KORKUTUYOR''

Eski eşinin karşı baskıcı tavırlarından dolayı oğlunun psikolojisinden endişe ettiğini ileri süren yönetmen oğluyla gideceği kayak tatili için eski eşinin oğluna ''Dağa kaymaya gidersen baban seninle ilgilenmez kaza yapar ölürsün''

Ödüllü yönetmen Pekin Azer ile eski eşinin velayet davasında şoke eden iddialar: Seni organ mafyası kaçıracak!

Los Angeles'taki tatil içinse ''Sakın denize girme yoksa ölürsün'' şeklinde korkuttuğunu ve A.A.'nın bundan etkilendiğini ekledi.

Ödüllü yönetmen Pekin Azer ile eski eşinin velayet davasında şoke eden iddialar: Seni organ mafyası kaçıracak!

VELAYETİNİ İSTEDİ

İkinci evliliğinden dünyaya gelen kızı ile birlikte sağlıklı bir ortamda yaşadığını söyleyen Pekin Azer oğlunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

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