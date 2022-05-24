Ödüllü yönetmen Pekin Azer ile eski eşinin velayet davasında şoke eden iddialar: Seni organ mafyası kaçıracak!

UYGULAMA İLE TAKİP

Dilekçede ''Eski eşim Ebru Eryılmaz, oğlum iler vakit geçirdiğim zamanlarda uygulama üzerinden takip edip ''Neden oradasınız? Hemen eve dönün'' şeklinde sık sık rahatsızlık vererek iyi vakit geçirmemize engel olmaktadır. Uygulamayı kullanma sebebi olarak ''Okula gittiğinden emin olmak için'' demektedir. Fakat davalı Ebru Eryılmaz oğlumuza sürekli ''Organ mafyası seni kaçırır, okulun önünde kötü adamlar var'' diyerek korkutmaktadır''