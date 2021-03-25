Oğlu Roman’ı kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Öykü Karayel’den karnı burnunda yeni poz! Güzel oyuncuya yorum yağdı ‘Annelik sana çok yakıştı’

Bir Başkadır dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Öykü Karayel sosyal medyanın gündeminden de düşmüyor. Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Roman Bonomo ismini vereceği bebeğine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Başarılı oyuncu karnı burnunda verdiği pozlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Müzisyen Can Bonomo ile evli olan ve şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Karayel özel hayatı ile sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. Bir Başkadır'da Meryem karakteri ile alkışları toplayan 30 yaşındaki oyuncunun paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Anne, baba olmak için gün sayan Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun keyifli halleri dikkat çekti. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzel anne hamilelik sana çok yakışmış' yorumları yaptı.