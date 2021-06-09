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Haberler Galeri Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'ndan flaş evlilik açıklaması! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu evleniyor mu?
Giriş Tarihi: 09.06.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 09:54

ile aşk yaşayan 'ndan flaş açıklaması! 'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu evleniyor mu?

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını ilan eden oyuncu ile 'ın oğlu , önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan çift, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Ne zaman nikah masasına oturacağı merak edilen Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, konuyla ilgili flaş düğün açıklamasında bulundu. İşte gözde ikilinin dikkat çeken o açıklamaları...

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'den flaş evlilik açıklaması! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu çok net konuştu!

Uzun bir süre sonra 'Teşkilat' dizisiyle ekranlara dönen , sevgilisi ile birlikte Cihangir'de görüntülendi. Engin'in Emily's adlı mekanından çıkarken objektiflere yansıyan ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'den flaş evlilik açıklaması! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu çok net konuştu!

Geçtiğimiz hafta rol aldığı dizi sezon finali yapan Eyüboğlu, "Her şey çok güzel. Dizimiz tatile girdi, ben de güzel bir tatil yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'den flaş evlilik açıklaması! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu çok net konuştu!

"DENİZ VE KUMU ÖZLEDİM"

Güzel oyuncu, sözlerine "Çünkü tatil zamanı, deniz ve kumu çok özledim. Artık ne olur şu pandeminin bitişini konuşalım. Pandemiyi bitirelim" diyerek devam etti.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'den flaş evlilik açıklaması! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu çok net konuştu!

EVLİLİK SORUSUNU EZGİ YANITLADI

, "Oğulcan Bey ile çok güzel giden bir beraberliğiniz var. Bunu taçlandırmayı düşünüp konuştuğunuz oldu mu?" sorusunu da yanıtladı.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'den flaş evlilik açıklaması! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu çok net konuştu!

2019 yılında Kaan Yıldırım'dan boşanan güzel oyuncu, evlilikle ilgili; "Şu anda öyle bir planımız yok, biz böyle mutluyuz" şeklinde konuştu.

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