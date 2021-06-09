İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını ilan eden oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan çift, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Ne zaman nikah masasına oturacağı merak edilen Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, konuyla ilgili flaş düğün açıklamasında bulundu. İşte gözde ikilinin dikkat çeken o açıklamaları...