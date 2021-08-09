Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu arasındaki son bağ da koptu! Herkes barışmalarını bekliyordu ama...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Şubat 2020'den beri doludizgin ilişki sürdürüyordu. Ancak gözde aşıklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi. Nikah masasına oturması beklenen ikili, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koydu. Önce Ezgi Eyüboğlu sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğraflarını kaldırdı, sonra da Engin tüm anılarını sildi. Barışıp barışmayacağı merak konusu olan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, bağlarını bu kez tamamen koparttı. İkili, 1,5 yıllık bağlarını tamamen kopardı...