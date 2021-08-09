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Haberler Galeri Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu arasındaki son bağ da koptu! Herkes barışmalarını bekliyordu ama...
Giriş Tarihi: 09.08.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 10:48

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu arasındaki son bağ da koptu! Herkes barışmalarını bekliyordu ama...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Şubat 2020'den beri doludizgin ilişki sürdürüyordu. Ancak gözde aşıklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi. Nikah masasına oturması beklenen ikili, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koydu. Önce Ezgi Eyüboğlu sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğraflarını kaldırdı, sonra da Engin tüm anılarını sildi. Barışıp barışmayacağı merak konusu olan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, bağlarını bu kez tamamen koparttı. İkili, 1,5 yıllık bağlarını tamamen kopardı...

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu arasındaki son bağ da koptu! Herkes barışmalarını bekliyordu ama...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Şubat 2020'den beri doludizgin ilişki sürdürüyordu.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu arasındaki son bağ da koptu! Herkes barışmalarını bekliyordu ama...

Ancak gözde aşıklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi.

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Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu arasındaki son bağ da koptu! Herkes barışmalarını bekliyordu ama...

1,5 yıl aşk yaşayan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla ayrıldı.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu arasındaki son bağ da koptu! Herkes barışmalarını bekliyordu ama...

Ayrılık sonrası Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından Oğulcan Engin ile olan tüm fotoğraflarını sildi.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu arasındaki son bağ da koptu! Herkes barışmalarını bekliyordu ama...

Sahibi olduğu mekan çıkışı görüntülenen Oğulcan Engin ayrılık sorularına "Benim haberim yok, Ezgi Hanım'a sorun" yanıtını verdi.

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