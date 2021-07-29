Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ayrıldı! Oğulcan Engin ile 1,5 yıllık ilişkisi sona eren Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama!

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını ilan eden oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den bu yana birlikteliklerini sürdürüyordu.