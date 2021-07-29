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Haberler Galeri Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ayrıldı! Oğulcan Engin ile 1,5 yıllık ilişkisi sona eren Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama!
Giriş Tarihi: 29.07.2021 06:44 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 06:45

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ayrıldı! Oğulcan Engin ile 1,5 yıllık ilişkisi sona eren Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama!

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını ilan eden oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den bu yana birlikteliklerini sürdürüyordu. Sosyal medyada yaptıkları aşk paylaşımlarıyla göz dolduran gözde çiftin, nikah masasına oturması bekleniyordu ki, flaş bir gelişme yaşandı. Seda Sayan'ın da ilişkilerine onay verdiği Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ilişkilerine nokta koydu. Engin ile fotoğraflarını silen Eyüboğlu, ayrılık açıklamasında da bulundu. İşte detaylar...

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ayrıldı! Oğulcan Engin ile 1,5 yıllık ilişkisi sona eren Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama!

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını ilan eden oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den bu yana birlikteliklerini sürdürüyordu.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ayrıldı! Oğulcan Engin ile 1,5 yıllık ilişkisi sona eren Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama!

Sosyal medyada yaptıkları aşk paylaşımlarıyla göz dolduran gözde çiftin, nikah masasına oturması bekleniyordu ki flaş bir gelişme yaşandı.

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Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ayrıldı! Oğulcan Engin ile 1,5 yıllık ilişkisi sona eren Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama!

FOTOĞRAFLAR BUHAR OLDU

33 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ayrıldı! Oğulcan Engin ile 1,5 yıllık ilişkisi sona eren Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama!

AYRILIK AÇIKLAMASI GECİKMEDİ

Ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı ki, çok geçmeden Eyüboğlu'ndan açıklama geldi. Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin'le karşılıklı konuşarak ilişkilerini noktalama kararı aldıklarını açıkladı.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ayrıldı! Oğulcan Engin ile 1,5 yıllık ilişkisi sona eren Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama!

Öte yandan ikili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

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