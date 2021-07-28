Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ayrıldı! Oğulcan Engin ile nikah masasına oturması beklenen Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama geldi!

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını ilan eden oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den bu yana birlikteliklerini sürdürüyordu. Sosyal medyada yaptıkları aşk paylaşımlarıyla göz dolduran gözde çiftin, nikah masasına oturması bekleniyordu ki, flaş bir gelişme yaşandı. Seda Sayan'ın da ilişkilerine onay verdiği Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ilişkilerine nokta koydu. Engin ile fotoğraflarını silen Eyüboğlu, ayrılık açıklamasında da bulundu. İşte detaylar...