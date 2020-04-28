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Haberler Galeri Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nu evlendirdiler... Sosyal medya Oğulcan Engin'in fotoğrafını konuşuyor...

ile 'nu evlendirdiler... Oğulcan Engin'in fotoğrafını konuşuyor...

Seda Sayan'ın oğlu ile oyuncu 'nun aşkları dolu dizgin devam ediyor. Yılın dikkat çeken birlikteliklerinden olan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı sosyal medyanında ilgi odağı. Öyle ki genç aşıkların 'fun'ları bile var. Sosyal medyadan paylaşım yapmayı seven Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu yine gündem oldu. Oğulcan Engin'in paylaştığı bir fotoğrafı ile herkes Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun evliliklerini konuştu. İşte Oğulcan Engin'in takipçilerini heyecanlandıran o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 17:13
Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nu evlendirdiler... Sosyal medya Oğulcan Engin'in fotoğrafını konuşuyor...

Seda Sayan'ın oğlu ile oyuncu 'nun aşkları dolu dizgin devam ediyor. Yılın dikkat çeken birlikteliklerinden olan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı sosyal medyanında ilgi odağı.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nu evlendirdiler... Sosyal medya Oğulcan Engin'in fotoğrafını konuşuyor...

Öyle ki genç aşıkların 'fun'ları bile var. Sosyal medyadan paylaşım yapmayı seven ile yine gündem oldu.

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Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nu evlendirdiler... Sosyal medya Oğulcan Engin'in fotoğrafını konuşuyor...

'in paylaştığı bir fotoğrafı ile herkes Oğulcan Engin ile 'nun evliliklerini konuştu.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nu evlendirdiler... Sosyal medya Oğulcan Engin'in fotoğrafını konuşuyor...

İşte 'in takipçilerini heyecanlandıran o paylaşımı...

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nu evlendirdiler... Sosyal medya Oğulcan Engin'in fotoğrafını konuşuyor...

'in Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafı sevgilisine çok benzetilince yorumlar ardı ardına geldi.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nu evlendirdiler... Sosyal medya Oğulcan Engin'in fotoğrafını konuşuyor...

Bebekliğindeki saç ve ten rengi ile sevgilisi 'na olan benzerliğine dikkat çeken kullanıcıları, çiftin bebeklerinin 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakterini canlandıran Furkan Kızılay'a benzeyeceğini söyledi.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nu evlendirdiler... Sosyal medya Oğulcan Engin'in fotoğrafını konuşuyor...

İşte 'in çocukluk hali...

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