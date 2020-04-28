Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nu evlendirdiler... Sosyal medya Oğulcan Engin'in fotoğrafını konuşuyor...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkları dolu dizgin devam ediyor. Yılın dikkat çeken birlikteliklerinden olan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı sosyal medyanında ilgi odağı. Öyle ki genç aşıkların 'fun'ları bile var. Sosyal medyadan paylaşım yapmayı seven Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu yine gündem oldu. Oğulcan Engin'in paylaştığı bir fotoğrafı ile herkes Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun evliliklerini konuştu. İşte Oğulcan Engin'in takipçilerini heyecanlandıran o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 28.04.2020
16:31
Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
17:13
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