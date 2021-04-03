Oğulcan Engin kız kardeşi Elif Engin’in doğum gününü böyle kutladı! Elif Engin’in güzelliği sosyal medyada ses getirdi!

Ezgi Eyüboğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşklarından bir yılı geride bırakan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu çifti evlilik yolunda hızla ilerliyor. Futbol yorumcusu Sinan Engin ile Ayşe Engin'in kızları Elif Engin, 23 yaşına bastı. Kutlamaya Oğulcan Engin'in oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun da katılması dikkatten kaçmadı. Oğulcan Engin kardeşi Elif Engin'in doğum gününü 'İyi Ki Doğdun abisinin kuzusu' notuyla sosyal medyadan kutlamayı da ihmal etmedi. Elif Engin'in güzelliği sosyal medyada çok konuşuldu.