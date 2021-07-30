Oğulcan Engin'den karşı atak! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu!

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den beri oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile doludizgin ilişki sürdürüyordu. Ancak gözde aşıklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi. Nikah masasına oturması beklenen ikiliden Ezgi Eyüboğlu, dün sosyal medya hesabından Engin ile fotoğraflarını kaldırarak ayrılık iddialarını güçlendirdi. "karşılıklı konuşarak ilişkiyi bitirdik" dediği öğrenilen oyuncudan sonra Oğulcan Engin cephesinden de bir açıklama geldi. Engin'in sözleri ise kafaları karıştırdı. İşte detaylar...