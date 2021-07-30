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Haberler Galeri Oğulcan Engin'den karşı atak! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu!
Giriş Tarihi: 30.07.2021 06:48 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 06:49

Oğulcan Engin'den karşı atak! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu!

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den beri oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile doludizgin ilişki sürdürüyordu. Ancak gözde aşıklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi. Nikah masasına oturması beklenen ikiliden Ezgi Eyüboğlu, dün sosyal medya hesabından Engin ile fotoğraflarını kaldırarak ayrılık iddialarını güçlendirdi. "karşılıklı konuşarak ilişkiyi bitirdik" dediği öğrenilen oyuncudan sonra Oğulcan Engin cephesinden de bir açıklama geldi. Engin'in sözleri ise kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Oğulcan Engin'den karşı atak! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu!

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den beri oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile doludizgin ilişki sürdürüyordu.

Oğulcan Engin'den karşı atak! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu!

'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını ilan eden Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi.

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Oğulcan Engin'den karşı atak! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu!

Şubat 2020'den bu yana aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen çift cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Oğulcan Engin'den karşı atak! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu!

Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

Oğulcan Engin'den karşı atak! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu!

EZGİ'YE SORUN

Hürriyet'in haberine göre; Oğulcan Engin ayrılık iddiaları sonrası suskunluğunu bozdu. Engin, konuyla ilgili "Haberim yok. Ezgi'ye sorun" açıklamasında bulundu.

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