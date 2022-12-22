Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir için milyonluk teklifi geri çevirdi!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen tören ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz günlerde akşam Salt Kuruçeşme adlı mekandan çıkarken objektiflere takılmıştı. Basın mensuplarına poz veren ikili ardından kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamıştı. Yeni projeleri hakkında konuşan Özdemir, 'Engin Akyürek ile olan dizi projem yakında sete çıkacak. Dijitale yaptığımız dizinin de ikinci sezon onayını aldık. Yakında onun da çekimlerine başlayacağız' demişti. 'KLİBİ DEMET'E İZLETTİM' Koç ise 'Cuma günü yeni şarkım çıkıyor. Klibini izledik burada da. Demet'e izlettim' şeklinde konuşmuştu. Muhabirlerin, 'Demet Hanım'ın onayına göre mi klibi yayınlayacaktınız peki?' sorusuna Koç; 'Hanımın onayını aldım' yanıtını vermişti. 'GÜZEL BAŞLANGIÇLAR YAPTIK' Yılbaşı planlarından da bahseden ikili, 'İkimizin de işleri çok yoğun. Bu yüzden bu yılbaşını birbirimize ayırdık. Nereye gideceğimiz belli değil daha. Zaten burada olursak sizinle karşılaşacağız' açıklamasını yapmıştı. 2022 yılını da değerlendiren ikiliden Özdemir, 'Allah sizlere de nasip etsin. Çok güzel geçti. Sürprizler ile doluydu başlangıcı. Sonucu çok heyecan vericiydi benim için. Güzel başlangıçlar yaptık. İnşallah bir sonraki yıl da bir önceki yılı aratmaz diyeyim' ifadelerini kullanmıştı. Koç ise 'Sürprizler ile dolu bir yıldı. İnşallah daha güzellerini hep birlikte yaşarız' demişti. Son olarak Oğuzhan Koç'un, yılbaşı gecesinde sahne almak için KKTC ve Azerbaycan'dan gelen 1.5 milyon TL'lik teklifi eşi Demet Özdemir için geri çevirdiği ortaya çıktı. Şarkıcı, 4 Ocak'ta yeni projesi için sete çıkacak oyuncu eşiyle yoğunluk nedeniyle daha az görüşeceklerini düşünerek, sahneye çıkmak yerine; Özdemir'in yanında olmak istedi. Koç, dört günlük Avrupa tatili organize ederek, 2023'e Demet Özdemir'le yurt dışında 'Merhaba' diyecek. Çift, seyahatleri boyunca üç ülke gezerek, mini bir Avrupa turu yapmış olacak. Hollanda ve İtalya'yı tercih eden ikilinin, üçüncü rotası ise ilerleyen günlerde belli olacak. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine damga vurdu. Kıymet Koç'un paylaşımları sosyal medyada kısa sürede trend oldu. İşte Demet Özdemir'in kayınvalidesin gelen paylaşımlar... Demet Özdemir'in kayınvalidesi Kıymet Koç, ailesiyle bol bol paylaşımlar yaptı. Koçay paylaşımlarına eklediği notlarla dikkatleri üzerine topladı. Kıymet Koç paylaşımlarına ' Maşallah La kuvvete illa billah. Allah bütün gençleri yüreğinde sevgi ve merhamet taşıyan eşlerle buluştursun. Aile olmak,(Elhamdülillah) birliğimizi, dirliğimizi sağlam ve diri tutmak sevgi, saygı ile merhametle, kusur aramadan güzel görmekle, sarıp sarmalamakla olur. Hele bir de âdet ve törelerle tamamlanıyorsa tadından yenmez. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Allah her iki cihanda yüzlerinizi ak etsin. İyilerle karşılaştırsın. Yuvalarınız şen, kapılarınız açlık olsun. Hepinizi çok seviyorum, Allah'a emanet ediyorum. 'notu ekledi. Demet Özdemir'in kayınvalidesinden paylaşımlar ardı ardına geldi. Koç 'Her evin kendine ait kokusu varmış. Mutluluk, hüzün, acı, yalnızlık vardır o kokuda. Allah evlerimizin kokusunu, mutluluğa, huzura, neşeye, sağlık ve yaşam sevincine çevirsin' notunu eklemeyi de ihmal etmedi. ELTİLER İYİ ANLAŞIYOR Kıymet Koç son paylaşımında gelinlerini de paylaşmayı ihmal etmedi. Koç 'Benim en büyük mutluluğum bu maşallah tebarekallah iyi anlaşıyor olmaları, sohbetleri, sevgileri… Çok değerli ve çok önemli. Başka ne isterim. Şükür.' notu ekleyerek, eltilerin iyi anlaştığı mesajını verdi. DEMET ÖZDEMİR'E KAYINVALİDESİNDEN MESAJ VAR! 'AİLEMİZE HOŞ GELDİN' Öte yandan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaklaşık iki yıldır yaşadıkları birliktelikle magazin gündeminden düşmüyor. Kıymet Koç, geçtiğimiz hafta oğlu ile nikâh masasına oturan oyuncu için Instagram hesabından bir mesaj yayınlamıştı. 'Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş' diyen Kıymet Koç'un, Özdemir'den 'evladım' şeklinde bahsetmesi de dikkat çekmişti. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen tören ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncunun kayınvalidesi Kıymet Koç, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gelinine 'Ailemize hoş geldin' demişti. 'RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜN' 28.08.2022 Demetcim ailemize hoş geldin. Güzel bir gün, rüya gibi düğün. Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zerafet... Bence, bizce çok güzel bir düğündü. Cemiyetimize, hepimize hayırlı uğurlu, bereketli, sağlıklı olsun. 'BİRBİRİNİZE BAKIŞINIZ HER ŞEYİ ANLATIYOR' Düğüne katılan misafrlere teşekkür eden Kıymet Koç, 'Gözleriniz, birbirinize bakışınız her şeyi anlatıyor. Evlatlarım yuvanız şen, bereketi olsun. Güzel günleriniz evlat sevgisiyle taçlansın. Allah iyilerle karşılaştırsın. Kem gözlerden, art niyetli insanlardan, suizanda bulunanlardan muhafaza eylesin. Güzel günümüze renk katan değerli misafirlerimize teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı. 'MAŞALLAH' Oğuzhan Koç'un annesi, düğünde oğlu ve geliniyle çekilen bir fotoğrafını da Instagram hesabından yayınladı ve 'Sağlık, huzur, mutluluk dileklerim evlatlarıma. Maşallah' mesajını yazdı. DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ'TAN DÜĞÜN SONRASI İLK PAYLAŞIM! Uzun bir süredir birliktelik yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, haziran ayında nişanlandı. Ünlü çift, 28 Ağustos'ta muradına erdi. Rötarlı olarak evlenen çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı. Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. Görkemli düğünde Demet Özdemir'in tasarım gelinlikleri konuşulurken Oğuzhan Koç'un da ayakkabıları ilgi çekenler arasındaydı. OĞUZHAN KOÇ'UN AYAKKABILARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ Oğuzhan Koç'un giydiği ayakkabının topuklarının yüksek olması takipçilerin gözünden kaçmadı. Koç'un ayakkabıları sosyal medyaya damga vururken eleştiri de aldı. Demet Özdemir düğünden yeni görüntüleri paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden kareler | Video Bugün sosyal medyada bir paylaşımda bulunan çiftten Oğuzhan Koç'un aldığı eleştiriler nedeniyle paylaşımı dikkat çekti. YÜKSEK TABANLI AYAKKABILARINI KESİP PAYLAŞTI Eleştirilere maruz kalan Koç, paylaşımında yüksek tabanlı ayakkabılarını kesip paylaşımını bu şekilde yaptı. 'VE SONSUZA KADAR MUTLU YAŞAMIŞLAR' Ünlü çift paylaşımına 'Ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar' notunu ekledi. Geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanlan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girdi. Rötarlı olarak evlenen çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı. Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! 4 milyonluk düğünden çarpıcı görüntüler | Video Özdemir, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı. After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı. 'Sonsuza kadar evet' diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftinin mutluluk kareleri davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü çift ilk danslarını Zeki Müren şarkısında yaptı. Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, düğünleri için 4 milyon harcadı. Oğuzhan Koç düğün hediyesi olarak Özdemir'e Türkiye'de tek olan Bulgari serpenti gerdanlık hediye etti. Gerdanlığın fiyatı 47,500 Euro yani 861 bin TL. Davetlilerin adeta şıklık yarışına girdiği düğüne sevilen şarkıcı Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu. Oğuzhan Koç'un ayakkabısının yüksek topuklu olması gözlerden kaçmadı. Öte yandan Oğuzhan Koç, Özdemir ile dünyaevine girmeden önce bekarlığa veda partisi gerçekleştirmişti. Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi basmıştı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Koç ile poz vermişti. Oğuzhan Koç bekarlığa veda partisi düzenlerken Demet Özdemir de yakın arkadaşları ile kına gecesi yaptı. Özdemir, kına yakıldığı esnada gözyaşlarına boğulmuştu.