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Haberler Galeri Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir için milyonluk teklifi geri çevirdi!
Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 16:12

Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir için milyonluk teklifi geri çevirdi!

Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 2 yıllık birlikteliğin ardından 28 Ağustos'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu çiftten Oğuzhan Koç, yakın zamanda evlendiği eşi Demet Özdemir'le vakit geçirmek için 1.5 milyon TL'yi reddetti. İşte detaylar...

Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir için milyonluk teklifi geri çevirdi!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen tören ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz günlerde akşam Salt Kuruçeşme adlı mekandan çıkarken objektiflere takılmıştı. Basın mensuplarına poz veren ikili ardından kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamıştı.

Yeni projeleri hakkında konuşan Özdemir, "Engin Akyürek ile olan dizi projem yakında sete çıkacak. Dijitale yaptığımız dizinin de ikinci sezon onayını aldık. Yakında onun da çekimlerine başlayacağız" demişti.

Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir için milyonluk teklifi geri çevirdi!

"KLİBİ DEMET'E İZLETTİM"

Koç ise "Cuma günü yeni şarkım çıkıyor. Klibini izledik burada da. Demet'e izlettim" şeklinde konuşmuştu. Muhabirlerin, "Demet Hanım'ın onayına göre mi klibi yayınlayacaktınız peki?" sorusuna Koç; "Hanımın onayını aldım" yanıtını vermişti.

"GÜZEL BAŞLANGIÇLAR YAPTIK"

Yılbaşı planlarından da bahseden ikili, "İkimizin de işleri çok yoğun. Bu yüzden bu yılbaşını birbirimize ayırdık. Nereye gideceğimiz belli değil daha. Zaten burada olursak sizinle karşılaşacağız" açıklamasını yapmıştı.

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Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir için milyonluk teklifi geri çevirdi!

2022 yılını da değerlendiren ikiliden Özdemir, "Allah sizlere de nasip etsin. Çok güzel geçti. Sürprizler ile doluydu başlangıcı. Sonucu çok heyecan vericiydi benim için. Güzel başlangıçlar yaptık. İnşallah bir sonraki yıl da bir önceki yılı aratmaz diyeyim" ifadelerini kullanmıştı. Koç ise "Sürprizler ile dolu bir yıldı. İnşallah daha güzellerini hep birlikte yaşarız" demişti.

Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir için milyonluk teklifi geri çevirdi!

Son olarak Oğuzhan Koç'un, yılbaşı gecesinde sahne almak için KKTC ve Azerbaycan'dan gelen 1.5 milyon TL'lik teklifi eşi Demet Özdemir için geri çevirdiği ortaya çıktı.

Şarkıcı, 4 Ocak'ta yeni projesi için sete çıkacak oyuncu eşiyle yoğunluk nedeniyle daha az görüşeceklerini düşünerek, sahneye çıkmak yerine; Özdemir'in yanında olmak istedi.

Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir için milyonluk teklifi geri çevirdi!

Koç, dört günlük Avrupa tatili organize ederek, 2023'e Demet Özdemir'le yurt dışında "Merhaba" diyecek. Çift, seyahatleri boyunca üç ülke gezerek, mini bir Avrupa turu yapmış olacak. Hollanda ve İtalya'yı tercih eden ikilinin, üçüncü rotası ise ilerleyen günlerde belli olacak.

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