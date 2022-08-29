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Haberler Galeri Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! İşte 4 milyonluk düğünden ilk kareler...
Giriş Tarihi: 29.08.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 07:27

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! İşte 4 milyonluk düğünden ilk kareler...

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in 26 Ağustos'ta yapılması gereken düğünleri hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelenmişti. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen töreni ile muradına erdi. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut yaptı. "Sonsuza kadar evet" diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, çiftinin düğününe sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. İşte Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğünün detayları...

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! İşte 4 milyonluk düğünden ilk kareler...

Geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanlan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girdi. Rötarlı olarak evlenen çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! İşte 4 milyonluk düğünden ilk kareler...

Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! İşte 4 milyonluk düğünden ilk kareler...

Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! İşte 4 milyonluk düğünden ilk kareler...

Özdemir, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! İşte 4 milyonluk düğünden ilk kareler...

After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

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