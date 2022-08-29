Giriş Tarihi: 29.08.2022 06:59
Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
07:27
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! İşte 4 milyonluk düğünden ilk kareler...
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in 26 Ağustos'ta yapılması gereken düğünleri hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelenmişti. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen töreni ile muradına erdi. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut yaptı. "Sonsuza kadar evet" diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, çiftinin düğününe sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. İşte Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğünün detayları...