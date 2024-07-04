Giriş Tarihi: 04.07.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
13:03
Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... Meğer 23 yıldır o hastalıkla mücadele ediyormuş! Zeynep Koçak "Maalesef tedavisi yok”
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak son dönemde değişimi ile sık sık magazinde yer alıyordu. Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak bu kez hastalığı ile gündem oldu. Sosyal medya hesabından ardı ardına yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Zeynep Koçak 23 yıldır mücadele ettiği amansız hastalığı açıkladı. "Maalesef tedavisi yok" diyerek duyurduğu hastalığından arkadaşlarının bile haberdar olmadığını söyleyen Zeynep Koçak kariyerindeki sıkıntılarından da bahsetti. İşte Zeynep Koçak'ın hastalığı ve hayranlarını üzen açıklamaları...