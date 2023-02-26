Giriş Tarihi: 26.02.2023 11:42
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
11:53
Oğuzhan Koç'tan eşi Demet Özdemir'e duygusal kutlama: Bu sefer buruğuz, huzurlu günler için dua ediyorum...
Bugün 31 yaşına basan Demet Özdemir'in doğum gününde eşi Oğuzhan Koç'tan buruk kutlama! Asrın felaketinin yaralarını sardığımız bu günlerde yardım kampanyalarına verdikleri destekle adlarından söz ettiren ünlü çift Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'den ardı ardına paylaşım geldi. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etti. Oğuzhan Koç ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eşi Demet Özdemir'in doğum gününü duygusal bir not ile kutladı.