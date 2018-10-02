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yaptığı la herkesi duygulandırdı!

Giriş Tarihi: 02.10.2018 21:53 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 21:59
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yaptığı la herkesi duygulandırdı!
Okan Kurt yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı!

Demet Akalın ile boşanan , kızıyla birlikte fotoğraf paylaştı. Okan Kurt'un duygusal sözleri hayranlarını duygulandırdı.

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yaptığı la herkesi duygulandırdı!
Okan Kurt yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı!

Demet Akalın ile 6 yıllık evliliklerini 11 Eylül'de bitirmişti.

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yaptığı la herkesi duygulandırdı!
Okan Kurt yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı!

Boşanmanın ardından kızı Hira'yı sık sık ziyaret eden , hesabından bir fotoğraf paylaştı.

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yaptığı la herkesi duygulandırdı!
Okan Kurt yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı!

, kızı Hira ile oyun oynarken çekilen fotoğraflarını duygusal bir not ile yayınladı.

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yaptığı la herkesi duygulandırdı!
Okan Kurt yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı!

, ının altına "Çok özlemişim prensesimi, dünyanın en güzel kokusu, evlat kokusu, cennet kokusu." notunu düştü.

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yaptığı la herkesi duygulandırdı!
Okan Kurt yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı!
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yaptığı la herkesi duygulandırdı!
Okan Kurt yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı!
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