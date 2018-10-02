Okan Kurt yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı!

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt, kızıyla birlikte fotoğraf paylaştı. Okan Kurt'un duygusal sözleri hayranlarını duygulandırdı. Demet Akalın ile Okan Kurt 6 yıllık evliliklerini 11 Eylül'de bitirmişti. Boşanmanın ardından kızı Hira'yı sık sık ziyaret eden Okan Kurt, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Okan Kurt, kızı Hira ile oyun oynarken çekilen fotoğraflarını duygusal bir not ile yayınladı. Okan Kurt, paylaşımının altına 'Çok özlemişim prensesimi, dünyanın en güzel kokusu, evlat kokusu, cennet kokusu.' notunu düştü.