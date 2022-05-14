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Haberler Galeri Oktay Kaynarca'nın maviş gözlü annesi ile pozuna beğeni yağdı! 'Çakır' gözlerini annesinden almış!
Giriş Tarihi: 14.05.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 14:17

Oktay Kaynarca'nın maviş gözlü annesi ile pozuna beğeni yağdı! 'Çakır' gözlerini annesinden almış!

Oktay Kaynarca sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Son olarak yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.7 milyon kişi takip ediyor. Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca son olarak hayranlarının bayramını yaptığı paylaşım ile kutlamıştı. 57 yaşındaki yakışıklı oyuncu Oktay Kaynarca'nın ailesi ile verdiği pozda annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Anneler Günü paylaşımında da bulunan Oktay Kaynarca'nın annesi ile pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. "Çakır gözlerini annesinden almış" yorumları yapılan Oktay Kaynarca ile annesini bakalım siz benzetecek misiniz? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın annesi...

Oktay Kaynarca’nın maviş gözlü annesi ile pozuna beğeni yağdı! ’Çakır’ gözlerini annesinden almış!

Yayınlanan tekrar bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız ismi Oktay Kaynarca sosyal medya paylaşımıyla hayranlarına sürpriz yaptı.

Oktay Kaynarca’nın maviş gözlü annesi ile pozuna beğeni yağdı! ’Çakır’ gözlerini annesinden almış!

Oktay Kaynarca sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu.

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Oktay Kaynarca’nın maviş gözlü annesi ile pozuna beğeni yağdı! ’Çakır’ gözlerini annesinden almış!

Son olarak yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.7 milyon kişi takip ediyor.

Oktay Kaynarca’nın maviş gözlü annesi ile pozuna beğeni yağdı! ’Çakır’ gözlerini annesinden almış!

Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca son olarak hayranlarının bayramını yaptığı paylaşım ile kutlamıştı.

Oktay Kaynarca’nın maviş gözlü annesi ile pozuna beğeni yağdı! ’Çakır’ gözlerini annesinden almış!

57 yaşındaki yakışıklı oyuncu Oktay Kaynarca'nın ailesi ile verdiği pozda annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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