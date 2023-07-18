Giriş Tarihi: 18.07.2023 07:13
Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
07:16
Olayların kadını Rus model Irina Fedotova Bodrum'da! İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı...
Polise saldırıp ortalığı birbirine kattığı için İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanan, Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan Rus model Irina Fedotova, tatil için bir kez daha Türkiye'yi tercih etti. Geçtığimiz yıllarda da tatil için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Rus model Irina Fedotova, rotasını değiştirmedi. Ünlü manken, oğlunun doğum günü için Bodrum'a geldi.