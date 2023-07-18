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Giriş Tarihi: 18.07.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 07:16

Olayların kadını Rus model Irina Fedotova Bodrum'da! İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı...

Polise saldırıp ortalığı birbirine kattığı için İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanan, Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan Rus model Irina Fedotova, tatil için bir kez daha Türkiye'yi tercih etti. Geçtığimiz yıllarda da tatil için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Rus model Irina Fedotova, rotasını değiştirmedi. Ünlü manken, oğlunun doğum günü için Bodrum'a geldi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Olayların kadını Rus model Irina Fedotova Bodrum’da! İngiltere’de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı...

İngiltere'de polise saldırıp gazete manşetlerini süsleyen Rus model Irına Fedotova, iki yıl önce olduğu gibi yine tatil için Türkiye'yi tercih etti.

Olayların kadını Rus model Irina Fedotova Bodrum’da! İngiltere’de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı...

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ İÇİN GELDİ
Geçtığimiz yıllarda da tatil için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Rus model Irina Fedotova, rotasını değiştirmedi. Ünlü manken, oğlunun doğum günü için Bodrum'a geldi.

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Olayların kadını Rus model Irina Fedotova Bodrum’da! İngiltere’de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı...

Kiraladığı teknede arkadaşları ve çocuklarıyla görüntülenen ünlü model, ardından kaldığı otele geçip tüm günü denizde geçirdi.

Olayların kadını Rus model Irina Fedotova Bodrum’da! İngiltere’de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı...

GAZETELERE MANŞET OLDU
Dünyaca ünlü Rus model, 2021'de gittiği gece kulübünde ortalığı birbirine katmış, polislerle kavga etmişti. İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanan, Kraliyet Mahkemesi tarafından yargılanan Rus model, gazete manşetlerini de süslemişti. Fedotova ardından temyiz davasını kazanmıştı.

Olayların kadını Rus model Irina Fedotova Bodrum’da! İngiltere’de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı...

Rus Model geçtiğimiz yıl Bodrum'da böyle görüntülenmişti...

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