Ölüm korkusu yüzünden yazar oldum

OTOBÜSTE, SOKAKTA, SETTE DE TACİZ OLAYLARI YAŞANIYOR
- Kadın meselelerine nasıl yaklaşıyorsun?
- Türkiye'de kadın olmanın zor olduğunu düşünüyorum. Ben şanslı azınlıktanım ki benim için bile zor. En azından ailemin desteğini hissettim. Bir sorun olduğunda ailemle paylaşabildim. Çoğu kadın tabular yüzünden paylaşamıyor. Otobüste, sokakta, sette de taciz olayları yaşanıyor. "Ne yaptı Allah bilir, o saatte orada ne işi var" diyen kadınlar var düşünebiliyor musun? Hemcinsleri tarafından özgür hayatı kıskanıldığı için yargılanıyorlar belki de.
- Sektörde kadın erkek eşitsizliğiyle ilgili son dönemde çok ses çıkmaya başladı. Kadın başrol oyuncuların partnerinden daha az maaş aldığı konuşuldu. Bu konuya yaklaşımın nedir?
- Özel sektörde de öyleymiş galiba. Ben öyle bir şey yaşamadım. Kendim dışında kimsenin ne kadar aldığını bilmiyorum ondandır belki.
- Kadınlara belli rollerin atfedilmesi, yaş ayrımcılığı konusunda ne düşünüyorsun?
- Erkek oyunculara tanınan yaş skalası daha geniş. Kadınlara genellikle aynı roller veriliyor. Hele belli bir yaştan sonra anne rolleri geliyor. Bana da bir dönem kötü kadın oynatıyorlardı hep. Hazır yapılmışı var, riske girmeyelim, bu bunu oynar diye bakıyorlar.
- Mustarip misin bu konudan?
- Eskiden hep kötü kadını oynuyor olmaktan biraz mustariptim açıkçası, daha farklı roller oynamayı istiyordum. Hatta annem "Sen aslında çok iyi bir insansın neden üstüne yapıştı kaldı bu kötü kadın" diye üzülüyordu. Sonra başka karakterler oynama şansım oldu. Şimdi öyle şeylere takılmıyorum zaten.