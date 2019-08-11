Ölüm korkusu yüzünden yazar oldum

BİLDİĞİM HER ŞEYİ UNUTTUM SANKİ, YAŞIM İLERLEDİKÇE BİLMEMEYE BAŞLADIM



- Kendini kaç yaşında hissediyorsun peki?

- Geçenlerde 35'ime bastım ama 23 yaşımda hissediyorum. Eşime sorsan 13-14 yaşımdayım.

- Evlilik heyecanı hiç dinmiyor o zaman...

- Evet. Evcilik oynuyor gibiyiz. Yıllardır bitmeyen bir evcilik... 2002'de tanıştık. 2009'da ilişkiye başladık. Üç senedir de evliyiz.

- Şimdilerde o süreler çok kısaldı... Bir yıl içinde tanışıp evlenenler var...

- Ben, birbirlerini tanımadan evlenenlere çok şaşırıyorum. Herhalde evlilik bir rutin işi ya, tanımadan evlenmek belki o rutini eğlenceli kılıyordur ama yine de bana göre değil.

- Yazar olmak hayalin miydi?

- Kafada ergenlik döneminde varoluş sorunları başlıyor ya, ben o zaman yazar olmayı hayal etmeye başlamıştım. Öldükten sonra da adım anılsın istediğim için. Belki de hepsi ölüm korkusundan çıktı.

- Ölüm korkusu mu?

- Evet. Kaçış olmadığını bilmenin dayanılmaz hafifliği... Sende de yok mu?

- Var. İşin kötü tarafı okuyacağım çok kitap, izleyeceğim çok film, görmek istediğim çok yer var. Ve yetişemiyorum. Sana da oluyor mu öyle?

- Kesinlikle. Eskiden daha çok okumadığım şey vardı ama daha çok zaman bulabiliyordum. Ne oldu bilmiyorum, bildiğim her şeyi unuttum sanki. Bütün bildiklerim bir buluta dönüşmeye başladı, yaşım ilerledikçe hiçbir şey bilmemeye başladım. O yüzden belki de bu kadar şey deniyorum. Dünyaca ünlü bir yazar olmak istiyorum. Bir müzikalde oynamak istiyorum. Dünyada gezmek istediğim çok yer var.