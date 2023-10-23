Giriş Tarihi: 23.10.2023 12:38
Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
12:45
İsrail-Hamas açıklaması sonrası ölüm tehdidi aldı! Madonna'nın güvenlik önlemleri artırıldı!
Dünya, tarihin en büyük katliamına tanıklık etti. 7 Ekim'den bu yana katil İsrail devletinin Filistin halkına zulmü bir an olsun dinmedi. Tepkilere rağmen İsrail ordusu, masum sivilleri hedef seçti. Bu insanlık kıyımına sanatçılar da sessiz kalmadı. Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Londra'daki konserinde İsrail - Hamas arasında süren çatışmalara değindi. Açıklamalarının ardından yanlı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri almaya başlayan ünlü şarkıcı, turnesinde güvenlik önlemlerini artırdı.