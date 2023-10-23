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Haberler Galeri İsrail-Hamas açıklaması sonrası ölüm tehdidi aldı! Madonna'nın güvenlik önlemleri artırıldı!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 12:45

İsrail-Hamas açıklaması sonrası ölüm tehdidi aldı! Madonna'nın güvenlik önlemleri artırıldı!

Dünya, tarihin en büyük katliamına tanıklık etti. 7 Ekim'den bu yana katil İsrail devletinin Filistin halkına zulmü bir an olsun dinmedi. Tepkilere rağmen İsrail ordusu, masum sivilleri hedef seçti. Bu insanlık kıyımına sanatçılar da sessiz kalmadı. Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Londra'daki konserinde İsrail - Hamas arasında süren çatışmalara değindi. Açıklamalarının ardından yanlı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri almaya başlayan ünlü şarkıcı, turnesinde güvenlik önlemlerini artırdı.

İsrail-Hamas açıklaması sonrası ölüm tehdidi aldı! Madonna’nın güvenlik önlemleri artırıldı!

Yaklaşık dört ay önce yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakımda tedavi gören Madonna, 15 Temmuz 2023'te başlayacak olan dünya turnesini ertelemişti.

İsrail-Hamas açıklaması sonrası ölüm tehdidi aldı! Madonna’nın güvenlik önlemleri artırıldı!

Ölümden dönen Madonna, hastanenin ardından evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kalmıştı. Tedavi sürecini atlatan 65 yaşındaki Madonna, 'Celebration' (Kutlama) adını verdiği turnesine İngiltere'nin Londra kentinde başlamıştı.

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İsrail-Hamas açıklaması sonrası ölüm tehdidi aldı! Madonna’nın güvenlik önlemleri artırıldı!

Madonna, son konserinde İsrail-Hamas arasında süren ve her geçen gün şiddetini artıran çatışmalara değindi.

İsrail-Hamas açıklaması sonrası ölüm tehdidi aldı! Madonna’nın güvenlik önlemleri artırıldı!

"DÜNYADA NELER OLUYOR?"

Madonna, sahnesinde, "Şu anda İsrail ve Filistin arasında yaşananlar açıkçası yürek parçalayıcı ve kimse olanları görmek istemiyor. Çocukların motosikletlerden atıldığını, kaçırıldığını, bebeklerin kafalarının kesildiğini, barış partilerindeki çocukların vurulup öldürüldüğünü görüyorum. Dünyada neler oluyor?" dedi.

İsrail-Hamas açıklaması sonrası ölüm tehdidi aldı! Madonna’nın güvenlik önlemleri artırıldı!

Tırmanan gerilimden korktuğunu ve ürktüğünü de sözlerine ekleyen Madonna, bu konuda konuşmamanın 'sorumsuzluk' olacağını vurguladı.

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