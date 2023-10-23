İsrail-Hamas açıklaması sonrası ölüm tehdidi aldı! Madonna’nın güvenlik önlemleri artırıldı!

"DÜNYADA NELER OLUYOR?"

Madonna, sahnesinde, "Şu anda İsrail ve Filistin arasında yaşananlar açıkçası yürek parçalayıcı ve kimse olanları görmek istemiyor. Çocukların motosikletlerden atıldığını, kaçırıldığını, bebeklerin kafalarının kesildiğini, barış partilerindeki çocukların vurulup öldürüldüğünü görüyorum. Dünyada neler oluyor?" dedi.