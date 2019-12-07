Ölümü ile Türkiye'yi yasa boşan Ceren Özdemir'in ardından ünlü isimler 'O bakışı biz de biliyoruz' dediler ve...

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir geçtiğimiz günlerde acı bir şekilde hayata veda edilmişti. Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i takip ederek evinin önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, cinayeti soğukkanlılıklanlatmıştı. Hayatının baharında sevdiklerinden koparılan Ceren Özdemir'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ceren Özdemir'in takip edilerek öldürülmesi üzerine çok sayıda kadın yaşadığı benzer durumu sosyal medyada paylaştı. Ünlü isimler de "O bakışı biz de biliyoruz" dediler ve yaşadıkları acı olayları anlattılar...