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Haberler Galeri Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Yerli Barbara Palvin"
Giriş Tarihi: 18.03.2024 08:50

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Yerli Barbara Palvin"

Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisiyle şöhretine şöhret kattı. 34 yaşındaki oyuncu şimdilerde Ömer dizisinde boy gösteriyor. Kariyeri kadar özel hayatıtyla da adından söz ettiriyor. Paşalı, 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturduktan sonra Leyla Pera adını verdikleri ilk kızlarını kucaklarını almıştı. Mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen Selahattin Paşalı'nın eşi Lara, güzelliğiyle adeta hayran bıraktı. Takipçileri Lara Paşalı'yı dünyaca ünlü manken Barbara Palvin'e benzetti.

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Yerli Barbara Palvin

Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, Babil dizisinin ardından Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Yerli Barbara Palvin

'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde de başrol oynayan Selahattin Paşalı, şimdilerde Ömer dizisinde boy gösteriyor.

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Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Yerli Barbara Palvin

Bodrum doğumlu 34 yaşındaki oyuncunun özel hayatı da merak konusu oluyor.

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Yerli Barbara Palvin

Selahattin Paşalı, 7 aylık hamileyken sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Yerli Barbara Palvin

Bodrum'da dünyaevine giren çiftin, nikahından fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.

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