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Haberler Galeri Ömer Gezen'den boşanan Bircan Bali'ye sosyal medyada mesaj yağıyor! Bircan Bali'den gündemi sallayan itiraf!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 09:54

'den boşanan 'ye sosyal medyada mesaj yağıyor! Bircan Bali'den gündemi sallayan itiraf!

"" programında sunuculuk yapan , Eylül 2019'da avukat ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Ağustos 2020'de kızları Saygı Karen'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Evliliklerinin başından beri boşanma iddiaları ortaya atılan Bircan Bali ve Ömer Gezen, her seferinde bu iddiaları yalanlasa da mart ayında yollarını ayırdı. Bircan Bali, boşandıktan sonra ilk kez eski partneri 'in kanalında konuştu. Bali, "Mavi tıklılar, oyuncular DM'den yazıyor" sözleriyle dikkat çekti.

Ömer Gezen'den boşanan Bircan Bali'ye sosyal medyada mesaj yağıyor! Bircan Bali'den gündemi sallayan itiraf!

'' sunucusu , eski partneri 'in programına konuk oldu. Yeni boşanan Bali, eski partneri Erken'e samimi itiraflarda bulundu.

Ömer Gezen'den boşanan Bircan Bali'ye sosyal medyada mesaj yağıyor! Bircan Bali'den gündemi sallayan itiraf!

"MAVİ TIKLILAR YAZIYOR"

boşandıktan sonra kendisine erkeklerden mesaj yağdığını söyledi.

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Ömer Gezen'den boşanan Bircan Bali'ye sosyal medyada mesaj yağıyor! Bircan Bali'den gündemi sallayan itiraf!

Bali açıklamasında "Mavi tıklılar, oyuncular DM'den yazıyor" dedi. Bali yeni açtığı dükkanına isimsiz bir çiçek geldiğini ve sahibini aradığını söyledi.

Ömer Gezen'den boşanan Bircan Bali'ye sosyal medyada mesaj yağıyor! Bircan Bali'den gündemi sallayan itiraf!

BOŞANDIĞINI AÇIKLADI

'' adlı magazin programının sunucularından , 2019 yılında dünyaevine girdiği avukat 'le inişli çıkışlı evliliği hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Ömer Gezen'den boşanan Bircan Bali'ye sosyal medyada mesaj yağıyor! Bircan Bali'den gündemi sallayan itiraf!

, ile boşandığını canlı yayında açıkladı. Mahkeme dolayısıyla yayına geç kalan Bircan Bali, boşanma nedeni hakkında açıklama yaptı.

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