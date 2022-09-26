Ömer Tuğrul İnançer’in ardından Cerrahi Tekkesi’nin yeni postnişini sanatçı Ahmet Özhan oldu!

Türkiye'nin manevi büyüklerinden, zarafet sahibi ariflerindendi Ömer Tuğrul İnançer... Geçen haftalarda ebedi aleme uğurladığımız mutasavvıf, yazar, musiki ve düşünce adamı İnançer, Klasik Türk Müziği'nin usta ismi Ahmet Özhan'ın da yakın dostu, yol arkadaşıydı... Özhan, kederi kalbinde tazeliğini korumasına rağmen, büyük bir incelikle röportaj teklifimizi geri çevirmedi ve kendi tabiriyle 'abisi ve rehberi' olan İnançer'in iç dünyasını ve İslam'a olan hizmetlerini SABAH Pazar'a anlattı.