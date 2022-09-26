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Haberler Galeri Ömer Tuğrul İnançer’in ardından Cerrahi Tekkesi’nin yeni postnişini sanatçı Ahmet Özhan oldu!
Giriş Tarihi: 26.09.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 10:07

Ömer Tuğrul İnançer’in ardından Cerrahi Tekkesi’nin yeni postnişini sanatçı Ahmet Özhan oldu!

Geçen hafta ebedi aleme uğurladığımız mutasavvıf, yazar, fikir ve musiki adamı Ömer Tuğrul İnançer; Türk müziğinin usta ismi Ahmet Özhan'ın 55 yıllık dostu, kendi tabiriyle 'abisi ve rehberi'ydi... Ömer Tuğrul İnançer'in vefatından sonra Cerrahi Tekkesi'nin yeni postnişini, sanatçı Ahmet Özhan oldu. Ömer Tuğrul İnançer ile 17 yaşında tanıştığını 55 yıldır dost olduklarını söyleyen Ahmet Özhan, son yıllarda tekkede vakit namazlarına imamlık ediyordu.

Ömer Tuğrul İnançer’in ardından Cerrahi Tekkesi’nin yeni postnişini sanatçı Ahmet Özhan oldu!

4 Eylül'de Ömer Tuğrul İnançer'in vefatından sonra Cerrahi Tekkesi'nin yeni postnişini Ahmet Özhan oldu.

Ömer Tuğrul İnançer’in ardından Cerrahi Tekkesi’nin yeni postnişini sanatçı Ahmet Özhan oldu!

Geçen hafta ebedi aleme uğurladığımız mutasavvıf, yazar, fikir ve musiki adamı Ömer Tuğrul İnançer; Türk müziğinin usta ismi Ahmet Özhan'ın 55 yıllık dostu, kendi tabiriyle 'abisi ve rehberi'ydi...

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Ömer Tuğrul İnançer’in ardından Cerrahi Tekkesi’nin yeni postnişini sanatçı Ahmet Özhan oldu!

Ömer Tuğrul İnançer ile 17 yaşında tanıştığını 55 yıldır dost olduklarını söyleyen Ahmet Özhan, son yıllarda tekkede vakit namazlarına imamlık ediyordu.

Ömer Tuğrul İnançer’in ardından Cerrahi Tekkesi’nin yeni postnişini sanatçı Ahmet Özhan oldu!

Cerrahi Tekkesi'nin yeni postnişini, sanatçı Ahmet Özhan oldu.

Ömer Tuğrul İnançer’in ardından Cerrahi Tekkesi’nin yeni postnişini sanatçı Ahmet Özhan oldu!

Türkiye'nin manevi büyüklerinden, zarafet sahibi ariflerindendi Ömer Tuğrul İnançer... Geçen haftalarda ebedi aleme uğurladığımız mutasavvıf, yazar, musiki ve düşünce adamı İnançer, Klasik Türk Müziği'nin usta ismi Ahmet Özhan'ın da yakın dostu, yol arkadaşıydı... Özhan, kederi kalbinde tazeliğini korumasına rağmen, büyük bir incelikle röportaj teklifimizi geri çevirmedi ve kendi tabiriyle 'abisi ve rehberi' olan İnançer'in iç dünyasını ve İslam'a olan hizmetlerini SABAH Pazar'a anlattı.

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