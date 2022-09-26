Ömer Tuğrul İnançer’in ardından Cerrahi Tekkesi’nin yeni postnişini sanatçı Ahmet Özhan oldu!

Giriş Tarihi: 26.09.2022 10:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2022
10:07
Geçen hafta ebedi aleme uğurladığımız mutasavvıf, yazar, fikir ve musiki adamı Ömer Tuğrul İnançer; Türk müziğinin usta ismi Ahmet Özhan'ın 55 yıllık dostu, kendi tabiriyle 'abisi ve rehberi'ydi... Ömer Tuğrul İnançer'in vefatından sonra Cerrahi Tekkesi'nin yeni postnişini, sanatçı Ahmet Özhan oldu. Ömer Tuğrul İnançer ile 17 yaşında tanıştığını 55 yıldır dost olduklarını söyleyen Ahmet Özhan, son yıllarda tekkede vakit namazlarına imamlık ediyordu.