Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood) filminin galasında ünlüler geçidi!

Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun üstlendiği Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) adlı filmin Hollywood galası kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidine dönüştü. Sadece sinemanın değil tüm gösteri dünyasının ünlülerini buluşturan Once Upon A Time In Hollywood galasına büyük ilgi vardı. Filmin başrol oyuncuları Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie ve yönetmen Tarantino'nun yanı sıra gösteri dünyasının bütün kalbur üstü yıldızları o gecedeydi. İşte Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie'nin başrollerinde oynadığı Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) adlı filmin galasının kırmızı halı geçidi...