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  • Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood) filminin galasında ünlüler geçidi!

() filminin galasında ünlüler geçidi!

Yönetmenliğini 'nun üstlendiği ('da) adlı filmin Hollywood galası kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidine dönüştü. Sadece sinemanın değil tüm gösteri dünyasının ünlülerini buluşturan Once Upon A Time In Hollywood galasına büyük ilgi vardı. Filmin başrol oyuncuları , , ve yönetmen Tarantino'nun yanı sıra gösteri dünyasının bütün kalbur üstü yıldızları o gecedeydi. İşte Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie'nin başrollerinde oynadığı Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) adlı filmin galasının kırmızı halı geçidi...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 11:23
Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood) filminin galasında ünlüler geçidi!

Yönetmenliğini 'nun üstlendiği ('da) adlı filmin Hollywood galası kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidine dönüştü. Sadece sinemanın değil tüm gösteri dünyasının ünlülerini buluşturan Once Upon A Time In Hollywood galasına büyük ilgi vardı. Filmin başrol oyuncuları , , ve yönetmen Tarantino'nun yanı sıra gösteri dünyasının bütün kalbur üstü yıldızları o gecedeydi. İşte Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie'nin başrollerinde oynadığı Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) adlı filmin galasının kırmızı halı geçidi...

Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood) filminin galasında ünlüler geçidi!

Yönetmenliğini 'nun üstlendiği ('da) adlı filmin Hollywood galasına yıldız yağdı...

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Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood) filminin galasında ünlüler geçidi!

Pitt hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.

Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood) filminin galasında ünlüler geçidi!

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Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood) filminin galasında ünlüler geçidi!

Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood) filminin galasında ünlüler geçidi!

Adriana Lima

Once Upon A Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood) filminin galasında ünlüler geçidi!

Adriana Lima

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