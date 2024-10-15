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Haberler Galeri Onu 4 aylıkken evlat edindiler annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar oldu! Çok sevdikleri Ayşe Nazlı şimdi 24yaşındı!
Giriş Tarihi: 15.10.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:00

Onu 4 aylıkken evlat edindiler annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar oldu! Çok sevdikleri Ayşe Nazlı şimdi 24yaşındı!

Gazeteci Reha Muhtar ile ünlü şarkıcı Nilüfer, uzun zaman önce bir birliktelik yaşadı. Ünlü çift büyük çabalar sonrası Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiler. Evlat edindikleri çok sevdikleri Ayşe Nazlı, şimdi 24 yaşında başarılı genç bir kız oldu. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu, güzelliğiyle göz kamaştırıyor. İşte Ayşe Nazlı'nın son hali…

Onu 4 aylıkken evlat edindiler annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar oldu! Çok sevdikleri Ayşe Nazlı şimdi 24yaşındı!

Ünlü çiftin uzun bir zaman önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindikleri Ayşe Nazlı, başarılı bir genç kız oldu. O şimdi güzeller güzeli 24 yaşında genç bir hanım… İşte hem başarıları ile hem güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ayşe Nazlı…

Onu 4 aylıkken evlat edindiler annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar oldu! Çok sevdikleri Ayşe Nazlı şimdi 24yaşındı!

Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya olan sevgisini her defasında ortaya koyuyor.

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Onu 4 aylıkken evlat edindiler annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar oldu! Çok sevdikleri Ayşe Nazlı şimdi 24yaşındı!

Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı 24 yaşında...

Onu 4 aylıkken evlat edindiler annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar oldu! Çok sevdikleri Ayşe Nazlı şimdi 24yaşındı!

Sosyal medyadan kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu beğeni topladı...

Onu 4 aylıkken evlat edindiler annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar oldu! Çok sevdikleri Ayşe Nazlı şimdi 24yaşındı!

İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekti.

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