Onu 4 aylıkken evlat edindiler annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar oldu! Çok sevdikleri Ayşe Nazlı şimdi 24yaşındı!

Ünlü çiftin uzun bir zaman önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindikleri Ayşe Nazlı, başarılı bir genç kız oldu. O şimdi güzeller güzeli 24 yaşında genç bir hanım… İşte hem başarıları ile hem güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ayşe Nazlı…