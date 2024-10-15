Giriş Tarihi: 15.10.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
10:00
Onu 4 aylıkken evlat edindiler annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar oldu! Çok sevdikleri Ayşe Nazlı şimdi 24yaşındı!
Gazeteci Reha Muhtar ile ünlü şarkıcı Nilüfer, uzun zaman önce bir birliktelik yaşadı. Ünlü çift büyük çabalar sonrası Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiler. Evlat edindikleri çok sevdikleri Ayşe Nazlı, şimdi 24 yaşında başarılı genç bir kız oldu. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu, güzelliğiyle göz kamaştırıyor. İşte Ayşe Nazlı'nın son hali…