Onu ‘İstanbullu Gelin’ ile tanıdık! Muharrem Türkseven ilginç oyunculuk serüvenini anlattı! Mangal yapacağız deyip evden çıktı oyuncu oldu

'BOŞ DURMAYI HİÇ SEVMEM'

Benim ailem, akrabalarım herkes Küçükkuyu'da… Benim öyle şehir dışında, yurtdışında pek akrabam yoktur. Aile ilişkilerim, akraba ilişkilerim hep yakın ve birbirine çok bağlıdır. Onun dışında çok çalışkan bir ailem var. Hiç boş durmayı sevmeyen, her boş vakti çalışarak geçirmeye çalışan bir aile. Armut dibine düşer derler ya benim için de öyle oldu galiba. Ben de boş durmayı hiç sevmem. Mütemadiyen mücadele eden, çalışan biriyimdir.