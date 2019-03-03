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Onu kimse bu haliyle tanıyamıyor! En ünlü sinema filmlerinde rol almıştı...

Onu kimse bu haliyle tanıyamıyor! En ünlü sinema filmlerinde rol almıştı...

Ünlü isimleri sadece televizyon veya yaptıkları sanatı izlerken-dinlerken gördüğümüz kadarıyla biliyoruz. Ünlü isimlerin sahneyle tanışma hikayelerinden şöhret olma anlarına kadar birçok hikayeyi içinde barındıran eski fotoğraflar daima insanların dikkatini çeker. Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 03.03.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 17:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





