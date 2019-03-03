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  • Onu kimse bu haliyle tanıyamıyor! En ünlü sinema filmlerinde rol almıştı...

Onu kimse bu haliyle tanıyamıyor! En ünlü sinema filmlerinde rol almıştı...

Ünlü isimleri sadece televizyon veya yaptıkları sanatı izlerken-dinlerken gördüğümüz kadarıyla biliyoruz. Ünlü isimlerin sahneyle tanışma hikayelerinden şöhret olma anlarına kadar birçok hikayeyi içinde barındıran eski fotoğraflar daima insanların dikkatini çeker. Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 03.03.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 17:51
Onu kimse bu haliyle tanıyamıyor! En ünlü sinema filmlerinde rol almıştı...

Yıllar bakışlarını hiç değiştirememiş... Siyah beyaz fotoğraftaki bu genç kadını tanıyabildiniz mi?

Onu kimse bu haliyle tanıyamıyor! En ünlü sinema filmlerinde rol almıştı...

Fotoğraftaki kişi usta oyuncu Perran Kutman! Kutman, yıllar öncesine ait bu fotoğrafı "İlk fotoğraf... Yaş 22..." notuyla Instagram'da paylaştı.

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Onu kimse bu haliyle tanıyamıyor! En ünlü sinema filmlerinde rol almıştı...

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü...

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Onu kimse bu haliyle tanıyamıyor! En ünlü sinema filmlerinde rol almıştı...

Şimdilerde ekranların aranılan isimlerinden olan bu kızı tanıdınız mı?

Onu kimse bu haliyle tanıyamıyor! En ünlü sinema filmlerinde rol almıştı...

Fotoğraftaki kişi, oyuncu Doğa Rutkay. İki çocuk annesi Rutkay, ergenlik yıllarına ait bu kareyi "90'lar... Tipe bak!" notu ile paylaştı.

Onu kimse bu haliyle tanıyamıyor! En ünlü sinema filmlerinde rol almıştı...

Ünlü oyuncu 27 yıl önce çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı... Onu tanıdınız mı?

Onu kimse bu haliyle tanıyamıyor! En ünlü sinema filmlerinde rol almıştı...

Fotoğraftaki kişi Fırat Tanış... Ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü:

1992 / Mayıs lise tiyatrosu ve güzel dostlarla Atatürk Fen Lisesi bahçesinde..."yaz kokusu" duyduğumuz yıllar. (sol alttaki gözlüklü...)

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