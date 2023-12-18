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Haberler Galeri Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırtıyor! Sosyal medya onu konuşuyor!
Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 09:34

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırtıyor! Sosyal medya onu konuşuyor!

Mabel Matiz, şarkıları ve tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatı merak konusu oldu. Antidepresan şarkısıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz sosyal medyanın gündeminde. Pop yıldızı Mabel Matiz "Kendinizi nasıl şarj edersiniz?" sorusuna şu cevabı vermişti "Benim için en güzel meditasyon evde oturmak. Saatlerce tavanı seyrediyorum. Etamin ve pilates de vazgeçilmezim. Bunlar beni dinlendiriyor. Şehrin negatif etkisinden kurtarıyor." Stiliyle dikkat çeken Mabel Matiz "Modaya hiç inanmam. Annemin terzi olması kıyafetlerimin dikkat çekmesinde etkili oldu" diyor. İşte birçok kişinin merak ettiği Mabel Matiz'in gerçek ismi.

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırtıyor! Sosyal medya onu konuşuyor!

Ekranlardan tanıdığımız birbirinden ünlü sanatçıların gerçek adlarını öğrenince çok şaşıracaksınız. Kiminin sahne adı, kiminin kulaklara kazınmış lakabı… Hepsini bir kenara bırakın. İşte merak ettiğiniz gerçek isimleri...

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırtıyor! Sosyal medya onu konuşuyor!

Son dönemin popüler isimlerinden olan Mabel Matiz, şarkıları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırtıyor! Sosyal medya onu konuşuyor!

Antidepresan şarkısıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz'in sosyal medyada gündem oldu.

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırtıyor! Sosyal medya onu konuşuyor!

Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor.

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırtıyor! Sosyal medya onu konuşuyor!

Matiz, gönderisine, "Fotoğrafta kendi şarkılarını henüz yazmaya başlamış bir Mabel, yurt bahçesinde kankalarına çalıp, söylüyor…" notunu düşmüştü.

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