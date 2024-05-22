Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
07:42
Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama… Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı’nın gerçek adını biliyor musunuz?
Yeşilçam dünyasının en cesur ve iddialı kadın oyuncularından olan 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Birçok yapımda rol alan usta oyuncu aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı son hali de görenleri adeta şoke etti. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Serpil Çakmaklı, takipçilerinin markajında. Serpil Çakmaklı'nın hayatını merak edenler gerçek ismini duyunca çok şaşırdı. İşte Serpil Çakmaklı'nın hayatıyla ilgili bilinmeyenler ve gerçek adı…