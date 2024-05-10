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Haberler Galeri Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama… Yeşilçam’ın en iddialı kadını Serpil Çakmaklı’nın gerçek adını biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:32

Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama… Yeşilçam’ın en iddialı kadını Serpil Çakmaklı’nın gerçek adını biliyor musunuz?

Yeşilçam dünyasının en cesur ve iddialı kadın oyuncularından olan 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Birçok yapımda rol alan usta oyuncu aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı son hali de görenleri adeta şoke etti. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Serpil Çakmaklı, takipçilerinin markajında. Serpil Çakmaklı'nın hayatını merak edenler gerçek ismini duyunca çok şaşırdı. İşte Serpil Çakmaklı'nın hayatıyla ilgili bilinmeyenler ve gerçek adı…

Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama… Yeşilçam’ın en iddialı kadını Serpil Çakmaklı’nın gerçek adını biliyor musunuz?

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'de doğdu. Sinemadan önce mankenlik yaptı. 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuştu. Birçok sinema filminde rol aldı. İlki 16 yaşında olmak üzere üç evlilik yaptı. Sahnelerde solistlik de yapan Çakmaklı 4 albüm çıkardı. Hayatına dair araştırma yapanlar gerçek adının ise bambaşka olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte gerçek ismi…

Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama… Yeşilçam’ın en iddialı kadını Serpil Çakmaklı’nın gerçek adını biliyor musunuz?

SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?

Yeşilçam'ın bir dönem en popüler isimlerinden olan ve aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Serpil Çakmaklı 1962 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.

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Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama… Yeşilçam’ın en iddialı kadını Serpil Çakmaklı’nın gerçek adını biliyor musunuz?

Oyunculuk kariyerinden önce mankenlik yapan Serpil Çakmaklı, TRT ekranlarında yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı dizi filmle ünlüler dünyasına adımını attı. İlk evliliğini henüz 16 yaşındayken yapan Serpil Çakmaklı, pek çok sinema filminde rol aldı.

Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama… Yeşilçam’ın en iddialı kadını Serpil Çakmaklı’nın gerçek adını biliyor musunuz?

Serpil Çakmaklı, 1980'li yıllarda ekrana gelen cesur sahneler ile adından söz ettirirken oyunculuğa başladığında Mert Çakmaklı ile evliydi.

Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama… Yeşilçam’ın en iddialı kadını Serpil Çakmaklı’nın gerçek adını biliyor musunuz?

Çiftin evliliği 6 ay sürdü ve daha sonra ayrıldılar. Ancak, ayrılığa rağmen ünlü oyuncu 'Çakmaklı' soyadını kullanmaya devam etti. Güzel yıldız, sonraki dönemlerde iki evlilik daha yaptı ancak soyadını hiç değiştirmedi.

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