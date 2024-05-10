Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama… Yeşilçam’ın en iddialı kadını Serpil Çakmaklı’nın gerçek adını biliyor musunuz?

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'de doğdu. Sinemadan önce mankenlik yaptı. 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuştu. Birçok sinema filminde rol aldı. İlki 16 yaşında olmak üzere üç evlilik yaptı. Sahnelerde solistlik de yapan Çakmaklı 4 albüm çıkardı. Hayatına dair araştırma yapanlar gerçek adının ise bambaşka olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte gerçek ismi…