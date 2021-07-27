Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Onur Buldu'nun çocukluk fotoğrafı Ecem Erkek'e benzetildi sosyal medya yıkıldı! "Naime sandım, bu kadar da olmaz!"
Giriş Tarihi: 27.07.2021 16:01

Onur Buldu'nun çocukluk fotoğrafı Ecem Erkek'e benzetildi sosyal medya yıkıldı! "Naime sandım, bu kadar da olmaz!"

"Güldür Güldür Show" programının sevilen oyuncularından olan Onur Buldu, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Onur Buldu, son olarak takipçilerini geçmişe götürdü. Çocukluk yıllarına ait bir kareyi hayranlarının beğenisine sunan oyuncu, "Mermiye kafa attığımız yıllar..." ifadelerini kullandı. Ancak fotoğrafta dikkat çeken bir detay vardı ki, sosyal medyayı salladı. Buldu'nun çocukluğu, oyuncunun rol arkadaşı Ecem Erkek'in canlandırdığı Naime karakterine benzetildi. İkili arasındaki benzerliği fark edenler, Onur Buldu'yu yorum yağmuruna tuttu!

Onur Buldu'nun çocukluk fotoğrafı Ecem Erkek'e benzetildi sosyal medya yıkıldı! Naime sandım, bu kadar da olmaz!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Onur Buldu'nun çocukluk fotoğrafı Ecem Erkek'e benzetildi sosyal medya yıkıldı! Naime sandım, bu kadar da olmaz!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Onur Buldu'nun çocukluk fotoğrafı Ecem Erkek'e benzetildi sosyal medya yıkıldı! Naime sandım, bu kadar da olmaz!
Onur Buldu'nun çocukluk fotoğrafı Ecem Erkek'e benzetildi sosyal medya yıkıldı! Naime sandım, bu kadar da olmaz!
Onur Buldu'nun çocukluk fotoğrafı Ecem Erkek'e benzetildi sosyal medya yıkıldı! Naime sandım, bu kadar da olmaz!
SON DAKİKA