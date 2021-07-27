Onur Buldu'nun çocukluk fotoğrafı Ecem Erkek'e benzetildi sosyal medya yıkıldı! "Naime sandım, bu kadar da olmaz!"

"Güldür Güldür Show" programının sevilen oyuncularından olan Onur Buldu, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Onur Buldu, son olarak takipçilerini geçmişe götürdü. Çocukluk yıllarına ait bir kareyi hayranlarının beğenisine sunan oyuncu, "Mermiye kafa attığımız yıllar..." ifadelerini kullandı. Ancak fotoğrafta dikkat çeken bir detay vardı ki, sosyal medyayı salladı. Buldu'nun çocukluğu, oyuncunun rol arkadaşı Ecem Erkek'in canlandırdığı Naime karakterine benzetildi. İkili arasındaki benzerliği fark edenler, Onur Buldu'yu yorum yağmuruna tuttu!