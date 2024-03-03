Giriş Tarihi: 03.03.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
06:16
“Öptüm Seni Şeker” şarkısı dillere pelesenk olmuştu! 58 yaşındaki Bora Gencer görenleri şaşırttı!
Uzun süredir Bodrum'da yaşayan 90'ların sevilen sanatçısı Bora Gencer, Nişantaşı'nda görüntülendi. 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, sosyal medyada gündem oldu. "Öptüm Seni Şeker" isimli ilk albümüyle gönüllere taht kurdu. Aysel Gürel ve Garo Mafyan imzalı "Öptüm Seni Şeker" adlı şarkı kısa zamanda sevildi. Uzun süren sessizliğin ardından yeni projesi gündeme gelen Bora Gencer'i görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Sunuculuk, oyunculuk, ses sanatçılığı gibi farklı yetenekleri bulunan Bora Gencer, objektiflerden uzak bir yaşam sürmeye devam ediyor. Caz piyanisti olan babası İlham Gencer'in de etkisiyle küçük yaşlarda müziğe ilgi duydu. Bora Gencer, için yıllar adeta durmuş gibi. Şimdilerde 58 yaşında olan Bora Gencer eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. İşte Bora Gencer'in son hali...