Giriş Tarihi: 04.05.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 07:28

“Öptüm Seni Şeker” şarkısıyla gönülleri fethetmişti! 57 yaşındaki Bora Gencer için zaman sanki durmuş! Sosyal medyada yorum yağdı "İnsan hiç mi yaşlanmaz"

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, sosyal medyada gündem oldu. "Öptüm Seni Şeker" isimli ilk albümüyle gönüllere taht kurdu. Aysel Gürel ve Garo Mafyan imzalı "Öptüm Seni Şeker" adlı şarkı kısa zamanda sevildi. Uzun süren sessizliğin ardından yeni projesi gündeme gelen şarkıcıyı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bora Gencer, Bebek'te objektiflere takıldı. Sunuculuk, oyunculuk, ses sanatçılığı gibi farklı yetenekleri bulunan Bora Gencer, objektiflerden uzak bir yaşam sürmeye devam ediyor. Caz piyanisti olan babası İlham Gencer'in de etkisiyle küçük yaşlarda müziğe ilgi duydu. Bora Gencer, için yıllar adeta durmuş gibi. Şimdilerde 57 yaşında olan Bora Gencer eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. Arkadaşları ile akşam yürüyüşü yapan müzisyen yaz için yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu söyledi. Gencer, daha sonra bayram mesajı verdikten sonra evinin yolunu tuttu.