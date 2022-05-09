Giriş Tarihi: 09.05.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 14:21

“Öptüm Seni Şeker” şarkısıyla gönülleri fethetmişti! ‘Baba oğul gençlik iksiri içmiş gibi’ Meğer duayen sanatçının oğluymuş…

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, sosyal medyada gündem oldu. "Öptüm Seni Şeker" isimli ilk albümüyle gönüllere taht kurdu. Aysel Gürel ve Garo Mafyan imzalı "Öptüm Seni Şeker" adlı şarkı kısa zamanda sevildi. Uzun süren sessizliğin ardından yeni projesiyle gündeme gelen şarkıcıyı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bora Gencer, caz piyanisti olan babası İlham Gencer'in de etkisiyle küçük yaşlarda müziğe ilgi duydu. Bora Gencer ile İlham Gencer'i görenler 'Baba oğul gençlik iksiri içmiş gibi' diyor. Gencer'ler için yıllar adeta durmuş gibi. Şimdilerde 57 yaşında olan Bora Gencer'in babası İhlam Gencer ise 100'ncü yaşını kutlamaya hazırlanıyor. İşte merak edenler için Bora Gencer ile babası İhlam Gencer…