Öpüşme sahnesinin evliliği bitirdiği iddia edilmişti! Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu!

"ALLAH HERKESİN YOLUNU AÇIK ETSİN"

55 yaşındaki yönetmen, magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberlerini soran muhabirlere, "Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti. Allah herkesin yolunu açık etsin. Başka diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.