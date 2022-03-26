Öpüşme sahnesinin evliliği bitirdiği iddia edilmişti! Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu!

Giriş Tarihi: 26.03.2022 16:37
Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
17:08
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in evliliği bitse de yankıları hala sürüyor. Oyuncu çift, 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçen günlerde tek celsede boşandı. Boşanmanın perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Son olarak "Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi" dedikodusu yayılmıştı ki, Hamdi Alkan'dan ilk açıklama geldi. İşte Selen Görgüzel ile yollarını ayıran Hamdi Alkan'ın ilk sözleri...