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Haberler Galeri Öpüşme sahnesinin evliliği bitirdiği iddia edilmişti! Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 26.03.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 17:08

Öpüşme sahnesinin evliliği bitirdiği iddia edilmişti! Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu!

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in evliliği bitse de yankıları hala sürüyor. Oyuncu çift, 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçen günlerde tek celsede boşandı. Boşanmanın perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Son olarak "Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi" dedikodusu yayılmıştı ki, Hamdi Alkan'dan ilk açıklama geldi. İşte Selen Görgüzel ile yollarını ayıran Hamdi Alkan'ın ilk sözleri...

Öpüşme sahnesinin evliliği bitirdiği iddia edilmişti! Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu!

2014 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine giren, yaklaşık beş aydır "evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı" haberleriyle dikkat çeken Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Öpüşme sahnesinin evliliği bitirdiği iddia edilmişti! Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu!

Ayrılığa dair açıklaması merakla beklenen Hamdi Alkan, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

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Öpüşme sahnesinin evliliği bitirdiği iddia edilmişti! Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu!

Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda dostlarıyla buluşan ve güneşli havanın tadını çıkaran Alkan, daha sonra alışveriş turuna çıktı.

Öpüşme sahnesinin evliliği bitirdiği iddia edilmişti! Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu!

"ALLAH HERKESİN YOLUNU AÇIK ETSİN"

55 yaşındaki yönetmen, magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberlerini soran muhabirlere, "Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti. Allah herkesin yolunu açık etsin. Başka diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Öpüşme sahnesinin evliliği bitirdiği iddia edilmişti! Selen Görgüzel’den boşanan Hamdi Alkan ilk kez konuştu!

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIR"

Ayrılık sonrası mal paylaşımı çok konuşulmuştu. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenilmişti.

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